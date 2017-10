Las empresas en éxodo en Cataluña mueven más de 630.000 millones

caixa bank y sabadell no han dejado de apoyar la causa independentista si sigues el tema desde hace tiempo ellos reivindican catalunya valencia baleares como una federacion de estados asociados estas entidades y todas las que cotizan en bolsa deben de informar claramente no hacer ni que si ni que no y jugar con el accionista como estan haciendo unico objetivo es chupar de todas partes metes central en valencia baleares cobras del bce y quedas bien con todo el mundo los traslados son ficcion a nadie le gusta la situacion pero cotizando en bolsa y emitiendo bonos deben manifestarse claramente