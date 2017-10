"Hay que activar el 155 antes del lunes, se acaba el tiempo"

Está preocupado y ni puede ni quiere ocultarlo, porque "todo esto está siendo muy duro para mi familia, para mí y para muchos catalanes. La gente está acojonada, triste, se siente abandonada por el Estado", dice cuando le preguntas por el acoso al que están sometiendo los independentista a sus padres. La entrevista con Albert Rivera (Barcelona, 1979) se realiza en el momento más álgido de la tensión entre Puigdemont y el Estado, tras su soflama contra el Rey y en plena fuga de empresas de Cataluña al resto de España. No se le cae de la boca la expresión " golpe de Estado a la democracia" y es partidario de que se aplique ya y sin más dilación el 155, se convoquen elecciones y se restaure la normalidad institucional. No pierde ocasión de poner en valor su cercanía a los ciudadanos, que dan el nombre al partido que lidera -"cuando nacimos hace once años, con una plataforma de intelectuales, ya advertimos lo que podía pasar con la hegemonía nacionalista y se ha cumplido el peor pronóstico"- se lamenta. Sin embargo, a pesar de los años transcurridos y de su exitosa irrupción en la política nacional, da la sensación de que sigue sintiéndose absolutamente libre y ligero de equipaje. Habla sin tapujos, va directo al grano, es la antítesis del político al uso y se muestra absolutamente inmisericorde con los equidistantes. "Los independentistas han puesto en la diana al Rey porque representa la unidad de España y saben que Rajoy está quemado". Afirma que Puigdemont es una máquina de generar constitucionalistas y patriotas y que debe actuarse antes del lunes o será tarde. No tiene miedo y está dispuesto a dar la cara, caiga quien caiga.

Si el lunes Puigdemont declara la independencia, ¿la solución es aplicar el 155 o aumentaría el problema?

El 155 es un artículo vigente para defender nuestros derechos y libertades en cualquier parte del territorio. Para eso está en nuestra Constitución, y yo estoy a favor de aplicarlo para convocar unas elecciones y garantizar la seguridad de Cataluña. Si no coordinamos la actuación policial y, sobre todo, la seguridad en las calles y barrios de Barcelona, tenemos un problema.

Vamos, que usted quiere que se mantenga el mando único

Sí. Es clave que esa coordinación que se intentó hacer a través de la Fiscalía y de la policía autonómica con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se mantenga. Los Mossos d'Esquadra están divididos y su cúpula policial sirve a Puigdemont en vez de a la Constitución y al estatuto de Autonomía. Los Mossos no pueden ser la guardia pretoriana de un político, sino la policía de todos los catalanes, y por eso hay que coordinar bajo un mando único el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

¿El 155 se puede aplicar sin el consenso PP-PSOE-Ciudadanos?

Yo le pediría al Gobierno que activara ese artículo cuanto antes y espero que lo haga en las próximas horas, antes del lunes, porque se acaba el tiempo, y no podemos perder este partido. Lo que va a ocurrir el lunes está escrito desde hace años en los planes de la ANC y Junts pel Sí: bloquear aeropuertos, salir a las calles, bloquear Cataluña y declarar la independencia. Y el Estado no puede mirar hacia otro lado sin proteger los derechos de los catalanes que no somos separatistas y del conjunto del Estado español.

Vamos, que si usted fuera presidente ya habría activado el 155

Si fuera presidente activaría el 155 y el mando único, pero eso no depende de mí, es Rajoy quien tiene que hacerlo. Hay que activar ya el 155, que se ponga una fecha electoral, para la celebración de elecciones autonómicas, y devolver la democracia a las instituciones.

¿Pero eso sin el consenso del PSOE sería un serio contratiempo?

Nadie entiende a estas alturas que estemos así, que el PSOE esté pidiendo diálogo con Puigdemont, cuando está a punto de dar un golpe a la democracia. Alfonso Guerra, Felipe González y Susana Díaz dicen que hay que apoyar al Gobierno, ¿a qué hay que esperar? La división interna del PSOE en este tema no puede marcar la política nacional. Yo espero que en el PSOE ganen los más sensatos, que son los que defienden la aplicación de la Constitución, apoyar al Gobierno, y dejar nuestras discrepancias para más tarde. Yo también soy crítico con lo ocurrido el 1-O, pero no es el momento de ir contra el Gobierno de la nación, aunque no sea de tu partido. Es el momento de defender el Estado de derecho y la democracia española.

Oiga, ¿y si hay elecciones y gana ERC volvemos a lo mismo, o se puede ir a la configuración de un Gobierno constitucionalista?

Las últimas encuestas dicen que los independentistas pierden la mayoría absoluta. Estoy absolutamente confiado en que, si movilizamos a la mayoría de población catalana, que no es separatista, les derrotaremos en las urnas. Vamos a ganarles la batalla, pero con un censo de verdad, votando todos, sin trampa ni coacciones, en unas elecciones autonómicas, con un proyecto de futuro. Yo confío en esa victoria. Después de eso habrá que sumar fuerzas para conseguir mayorías, pero el resultado será legítimo, porque habrá habido urnas de verdad, no decretazos ni decisiones de un golpista. La mejor manera de recuperar la normalidad es poner una fecha electoral a medio plazo y tranquilizar las aguas.

Pero, ¿se puede iniciar una nueva etapa pactando con quien ha dado este golpe a la democracia?

Los que dan un golpe a una democracia europea no pueden ser dirigentes políticos en un futuro. Eso está en el código penal, y de hecho ya están imputados casi todos ellos por lo que están haciendo. El señor Puigdemont no quiere elecciones porque Convergencia se está hundiendo y desapareciendo, y puede recibir un revés electoral sin precedentes en las urnas. La corrupción y el golpe a la democracia será letal para ellos, y como saben que van a desaparecer están arrastrando a los catalanes al abismo.

Pues algunos hablan ahora de una DUI en diferido, ¿lo hacen solo para ganar tiempo?

Los golpes de Estado no son en diferido, son golpes de Estado. Entonces, dejémonos de hacerle el juego a Puigdemont. Él dijo que iba a haber un referéndum y no fue un referéndum, fue una coartada, porque lo que quería era la independencia, y ahora resulta que como le da miedo que se asuste una parte de la población catalana por lo que quieren hacer, intenta engañarnos otra vez hablando de una DUI en diferido. ¿De verdad el PSOE y el PP piensan que con un burofax del Tribunal Constitucional estos señores el lunes no van a sacar un millón de personas a la calle, no van a bloquear infraestructuras, o no van pedir el reconocimiento internacional? Eso me parece ingenuo e irresponsable. La realidad es que están dando un golpe a la democracia, que hay que actuar y restablecer el orden constitucional.

Pero si Puigdemont dice que quiere ir a la cárcel en nombre de todos, eso da poco margen para negociar, ¿no?

Por eso hay que cambiar de interlocutor. Hay que hacer elecciones, para que el conductor suicida que va al frente de este tren sin frenos, que es Puigdemont, no siga siendo presidente. A mí, las personas que quieren pasar a la historia me dan miedo en general, y este señor quiere pasar a la historia. El otro día decía que se siente presidente de una nación libre y lo siguiente es que se sienta Napoleón.

No sé si se siente Napoleón, pero retó al Rey de España tras su declaración institucional...

Cuando el nacionalismo ha visto que el Rey se posiciona claramente con la democracia y con la Constitución han optado por disparar al jefe de Estado, porque saben que representa la unidad de España y la Constitución de la democracia. El Rey ahora mismo representa no sólo la figura simbólica, sino también es la institución más valorada por los espa- ñoles. Los independentistas han puesto en la diana al Rey porque disparando al Jefe de Estado pretenden golpear a la persona más valorada por los españoles. Puigdemont sabe que Rajoy y el Gobierno están quemados, y que el Rey es el estandarte de una nueva etapa española. Felipe VI ha sido firme y claro, no puede apoyar a un partido político o a otro, pero no puede ser neutral cuando alguien quiere liquidar la nación española, porque él representa la Jefatura de Estado.

Hay quien compara esto con el 23-F. Entonces hubo ruido de sables, ¿ese riesgo existe ahora?

No hay ni habrá ruido de sables. La similitud con el 23-F es que ahora también hay un golpe de Estado a la democracia, practicado no desde el Congreso de los Diputados por unos guardias civiles, sino desde el Parlamento de Cataluña, y los guardias civiles están defendiendo la democracia. Los funcionarios y servidores públicos ya no están en la conspiración, sino en la defensa de la Constitución.

Pero defender eso en Cataluña se está convirtiendo en algo heroico

Mas que héroes cada día hay gente más comprometida a no dejarse pisotear en sus derechos. Puigdemont paradójicamente está consiguiendo unir a los españoles, que la gente pierda el miedo a ser español, a llevar la bandera de España y a defender la Constitución. Puigdemont y el separatismo son una fábrica de generar patriotas españoles y, por tanto, lo que hay que hacer es aprovechar el 1 de octubre, primero para salvar la democracia española otra vez, como el 23-F, y después para reconstruir el proyecto común.

Permítame que le pregunte por un tema personal, ¿cómo se encuentra su familia tras el acoso que han sufrido ellos y su negocio?

Pues como todos, tristes. Lamentablemente no solo está siendo acosada mi familia. Son muchas familias de funcionarios, de servidores públicos, jueces, policías, guardia civil, alcaldes, concejales o diputados los que están siendo perseguidos. Lo que está pasando en Cataluña es de una gravedad extrema, y lo peor es que nos estamos jugando la convivencia. Nos jugamos España, pero nos jugamos sobre todo la convivencia entre catalanes.

¿Y quiénes son los responsables de inocular el odio, ellos?

Aquí no se puede hacer equidistancias. Hay una ideología perversa, que es el nacionalismo, que se dedica básicamente a dividir y a romper sociedades. Llevan 30 años construyendo esto. El Estado ya no está presente en Cataluña desde hace años. Se ha abandonado una parte del territorio español en manos de los nacionalistas, se ha pactado con ellos, con los Pujol, los Carod-Rovira, los Artur Mas, y ahora nos damos cuenta que este odio que ha generado el nacionalismo está muy presente. Lo único positivo de tanto fanatismo es que una parte de la sociedad catalana, que padece esta peligrosa deriva, está empezando a despertar.

¿De verdad confía en que despierten los silentes?

Estamos a dos días de que declaren la independencia de Cataluña, si no ahora, ¿cuándo? Y la pregunta que muchos nos hemos hecho es por qué no antes. Ha habido muchos silencios cómplices, se ha tolerado convertir a la mitad de la población de Cataluña en disidentes, pero esa disidencia está despertando. La gente, entre el temor, la impotencia y su deseo de ser catalanes, españoles y europeos, está perdiendo el miedo y todo eso hay que canalizarlo en las urnas porque yo soy un convencido de que en las urnas somos más.

¿Trapero, que ha sido acusado de sedición, puede pasar a la historia como el gran felón?

Yo no quiero darle tanta importancia a Trapero, que es un simple funcionario. El político es el director de la policía, el señor Pere Soler, el mismo que escribió un tweet hace meses diciendo que "A ver si nos vamos ya de España, me dais pena todos los españoles". Ese es el director actual de la policía de Cataluña, y nadie dice nada. Cuando se quiebra el Estado de derecho se quiebra todo. Por eso, en un futuro, no puede haber direcciones de policía con nombramientos políticos, tiene que ser por escalafón y por méritos. Han puesto a peones ideológicos a dar las órdenes, y así nos va. Conozco Mossos d'Esquadra que estos días me dicen que están avergonzados de que no se les deje actuar. Les han dado órdenes verbales de inacción para no dejar rastro por escrito, y que se coman el marrón la Policía y la Guardia Civil, y a eso no hay derecho. Los jueces serán los que juzguen a Trapero, yo no entro en si hay o no sedición, pero la ley se debe de cumplir.

Hombre, para los funcionarios será preocupante ver como Mas, el día del juicio, les puso como escudos humanos, ¿no?

Las imágenes de Artur Mas echándole la culpa a los voluntarios y a los funcionarios fue tremenda. Lo malo de ser un revolucionario con coche oficial y un sueldo público es que luego haces el ridículo cuando te escondes detrás de los funcionarios. Cuando uno intenta hacer una revolución, se supone que está dispuesto a asumir responsabilidades, y estos señores luego quieren hacer como Lola Flores, pedir dinero para que les paguen las multas. En Cataluña tenemos unos patriotas de hojalata, que se dedican a dar consignas, lanzar a la gente contra la gente, a atacar a los funcionarios, pero luego se lo llevan calentito, robando a manos llenas y llevándose el dinero a Andorra.

Si de muestra vale un botón, ahí están los Pujol y cía, ¿no?

Los señores de Convergencia son una banda organizada, corrupta, que se ha puesto al frente de una revolución para ver si buscan la inmunidad política y judicial, y en eso están. Todo este pasteleo que están haciendo ahora de mediar y de alargar el chicle y de que no se convoquen elecciones básicamente es porque tienen miedo que, de una vez por todas, en Cataluña no gobiernen los nacionalistas. Ahora en España no podemos cometer los errores del pasado. Esto no puede acabar ni con indultos a corruptos ni con premios a los que incumplen la ley.

El Sabadell ha trasladado su sede, y lo mismo CaixaBank y otras empresas, ¿Puigdemont también quiere el suicidio económico de Cataluña?

A Puigdemont ahora mismo le importa un bledo Cataluña y los catalanes. Está enfrentado a la gente, rompiendo la convivencia y encima se va a cargar la economía catalana, que ya estaba bastante maltrecha. Lo único que le importa es pasar a la historia y efectivamente lo hará, pero como un golpista.

Y las consecuencias económicas serán nefastas, ¿no?

Sí, nefastas, y ya lo tenemos aquí: caída de valores en bolsa, salida de multinacionales y empresas importantes de España, de Cataluña, y por tanto pérdida de empleo y de recaudación de impuestos. Está pasando, las consecuencias del nacionalismo y del separatismo son demoledoras, y también perjudican al bolsillo de muchos catalanes. De todas formas, hay que ir con mucho cuidado para que no se genere un pánico colectivo en el sector financiero y eso es también un motivo para actuar.

¿La Iglesia puede actuar como mediadora, tal como se está pidiendo?

España por suerte es un Estado aconfesional, en el que uno tiene libertad para ir a misa, o no ir, para ser creyente o no. En un Estado aconfesional, las Iglesias no se meten a negociar ni a hacer política. Por tanto, yo le pediría a la Iglesia que se preocupe de sus feligreses, que son muchos, y que la política deje que la haga el Gobierno y el Parlamento. Además, aceptar una mediación es aceptar que estamos en un conflicto, en una guerra entre dos Estados, y aquí no podemos aceptar el chantaje de golpistas, tenemos que volver a la democracia y dentro de la democracia yo estoy dispuesto a hablar de todo dentro de la Constitución, pero fuera no podemos hablar nada.

