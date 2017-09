Barcelona Games World presenta 23 novedades de videojuegos en su segunda edición

El creador de Pac-Man y el de la saga Gran Turismo, estrellas invitadas

El salón crece en expositores y competiciones

Prevé igualar o superar los casi 122.000 visitantes de la primera edición

Los aficionados a los videojuegos podrán descubrir 23 novedades en la segunda edición de Barcelona Games World (BGW), el salón sobre videojuegos más grande de España, organizado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y Fira de Barcelona y que ha crecido tanto en expositores como en número de competiciones, conocidas como e-sports.

El evento, que tendrá lugar del 5 al 8 de octubre, ocupará 62.000 metros cuadrados del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, un 17% más que en su edición de debut hace un año, y contará con 210 expositores, frente a los 155 de 2016. Asimismo, prevé igualar o superar el número de visitantes de 2016, que fueron 121.980 entre aficionados y preofesionales y agotaron las entradas disponibles.

Si en 2016 el certamen trajo a los creadores de las sagas Tekken y Final Fantasy como estrellas invitadas, este año acudirán el padre de Pac-man, Toru Iwatani, y el de la saga de simulación de conducción Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, que presentará su última creación: Gran Turismo Sport. Ichiro Hazama, productor de Dissidia Final Fantasy NT, también visitará Barcelona para presentar el juego.

Además de nuevos videojuegos, los asistentes podrán disfrutar de hasta un total de 130 títulos, incluidos clásicos de los años 80 y 90, ya que dentro del salón se incluye la quinta edición de RetroBarcelona, que tendrá como protagonista a la saga Street Fighter con motivo de su 30 aniversario.

Entre las marcas que acudirán a Barcelona Games World figuran Activision-Blizzard, BadLand Games, Bandai Namco Entertainment, Electronic Arts, Game, Koch Media, Liga de Videojuegos Profesional (LVP), Nintendo Ibérica, Sony Interactive Entertainment, 2K, Ubisoft, Wargaming y Warner Bros Interactive Entertainment.

10.000 dólares en premios

El salón acogerá la primera jornada de la Superliga Orange de League of Legends organizada por la LVP, entidad que organizará también la primera Copa Call of Duty y la SuperLiga de Clash Royale. PlayStation League llevará a cabo las finales de los PlayStation Plus Challenges que decidirán el campeón de España de esta plataforma de Sony.

Que los e-sports son más que un juego lo demuestra Bandai Namco, que celebrará el Master Event del Tekken World Tour, el torneo internacional para jugadores profesionales de Tekken 7 con 10.000 dólares en premios.

Nintendo organiza la final del campeonato nacional de Mario Kart 8 Deluxe en la que participan los cuatro ganadores de la fase previa y ocho contendientes más que se clasificarán compitiendo en las jornadas previas de la feria. Por su parte, GAME eSports traerá a las arenas de Barcelona las competiciones de Tekken 7, Project Cars 2, Marvel vs Capcom: Infinite, Injustice 2, Dirt 4, F1 2017 y Forza Motorsport 7; un espacio donde los asistentes también podrán jugar a Mario + Rabbids Kingdom Battle y Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Ocio, 'networking' y formación

Barcelona Games World acogerá también actividades lúdicas que combinarán las experiencias multimedia con música, desfiles y concursos. Además, para potenciar al máximo el talento nacional, AEVI y Fira de Barcelona organizarán la Co-Op Business Zone, un espacio para profesionales que acogerá actividades de contactos de negocios y de formación.

Los días 5 y 6 de octubre se organizarán encuentros entre 99 desarrolladores y 35 publishers e inversores con el objetivo de crear una plataforma para impulsar nuevos proyectos. La Co-Op Busines Zone también acogerá workshops los días 7 y 8 de octubre, que abordarán temas clave para los emprendedores del sector como la monetización, el marketing y los modelos de negocio.

Innovación

El salón también quiere mostrar su compromiso con la innovación educativa a través de un programa especial de talleres y conferencias que fomenten el uso y desarrollo didáctico del videojuego. Este espacio, coordinado por profesores en activo, abordará la gamificación en las escuelas, la educación en el período 2030-2050, o las profesiones del futuro. Asimismo, habrá un espacio sobre formación superior en videojuegos, donde diversas universidades mostrarán sus opciones formativas.

Además, los días 6 y 7 de octubre, el salón acogerá la primera Game Jam, una competición por equipos para estudiantes universitarios que consistirá en el desarrollo de un videojuego en menos de 30 horas y de una temática que se desvelará al inicio de la competición.

Como dificultad añadida, la composición de los equipos también será sorpresa, y los concursantes serán distribuidos por la organización de acuerdo con su perfil, con el objetivo de formar grupos equilibrados. En total se entregarán cinco premios: Mejor juego, Más original, Mejor concepto artístico, Premio a la innovación tecnológica y un Premio especial.

