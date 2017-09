El comercio catalán se frena en seco ante las incertidumbres políticas

¿ Se puede ser menos inteligente ?...



Si el votante independentista, fuese consciente de que desde que se ha empezado con el proceso de rebelión, su bolsillo merma por momentos, y que la previsión, ( si fuese posible la separación ) es de que no en unos años, sino en meses o semanas, no tendrían ni papel higiénico en los estantes...( me recuerda a otro país...) pues seria ese mismo votante, el que fuese a la Generalitat, a echar a esa banda de negaos, que tienen ahora.



P.D. Si alguna vez se ha favorecido mas Madrid...que por lo visto es el "enemigo" ... nunca...repito, nunca, ha beneficiado una situación tanto a la Capital, como la del proceso separatista... Del "España nos roba" han pasado al "nosotros nos expoliamos solos"...pobre Cataluña, con lo que llegó a ser!!!.