CaixaBank y Alibabá promoverán exportaciones a China y compras de turistas en España

Pago sin contacto en un TPV de CaixaBank. Foto: CaixaBank

CaixaBank y el gigante chino de comercio electrónico Alibaba se han aliado para que los usuarios del sistema de pago Alipay -con más de 520 millones de usuarios activos en China- puedan utilizarlo para realizar compras en establecimientos españoles. También colaborarán para ayudar a la exportación de productos españoles al mercado chino.

CaixaBank ofrecerá a sus 300.000 comercios clientes la posibilidad de admitir pagos con la aplicación móvil Alipay en sus TPV -los dispositivos para pagar con tarjeta-. El banco catalán indicó que Alipay es la plataforma de pagos electrónicos online y móvil más grande del mundo y representa más de la mitad de todas las transacciones de pago por Internet en China.

Asimismo, España es uno de los destinos europeos donde más ha aumentado la llegada de turistas chinos, hasta alcanzar los 400.000 el año pasado, con un gasto medio en su estancia de 2.000 euros.

Alrededor de 10 millones de comercios físicos aceptan pagos con Alipay en China, y la app informa a los consumidores de ofertas especiales en establecimientos cercanos su ubicación y les provee de información general sobre el comercio en cuestión y su dirección.

Además, la tecnología de geolocalización reconoce cuándo el usuario está en Europa para que pueda recibir notificaciones con recomendaciones sobre dónde comer y realizar compras, así como ofertas comerciales y lugares para visitar.

CaixaBank en China

CaixaBank y Alibaba unirán fuerzas para ayudar a las empresas españolas a vender en el mercado chino a través de Tmall.com, una plataforma del grupo Alibaba que permite a los ciudadanos chinos comprar productos de fabricantes extranjeros.

CaixaBank cuenta con tres oficinas de representación en el país especializadas en apoyar actividades de comercio exterior de compañías españolas: Pekín, abierta en 2006; Shanghái, inaugurada en 2009, y, desde marzo de este año, Hong Kong.

La entidad presidida por Jordi Gual gestionaba, a cierre de 2016, el 27,6% del volumen de negocio en cartas de crédito de exportación y el 16,3% en importación de las empresas españolas en China.

Además, CaixaBank tiene una alianza estratégica con The Bank of East Asia y opera en China a través de una joint venture de financiación de automóviles participada por CaixaBank Consumer Finance, Credit Gain (subsidiaria de The Bank of East Asia) y Brilliance, un fabricante chino de automóviles.

