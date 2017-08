CaixaBank, premiada por The Banker y Global Finance por su estrategia digital

Ha ganado el galardón al 'Mejor Proyecto de Inteligencia Artificial' por el 'chatbot'

CaixaBank ha sido premiado por la revista británica The Banker (del Grupo Financial Times) y por la publicación estadounidense Global Finance por su proceso de digitalización y apuesta por la innovación.

En el caso de The Banker, la entidad ha ganado el premio al Mejor Proyecto Tecnológico del año en la categoría de Inteligencia Artificial por el lanzamiento del chatbot de imaginBank, el banco exclusivamente móvil de CaixaBank para 'millennials'.

Este chatbot es un software de mensajería disponible en la página de Facebook de imaginBank o a través de la app Facebook Messenger, mediante el cual los clientes de la entidad pueden conocer ofertas y descuentos exclusivos. La publicación británica ha elogiado el espíritu innovador de este proyecto, que se sirve de la inteligencia artificial para hablar con los usuarios con lenguaje natural, de forma clara, amistosa, e incluso con emoticonos, y ofrecerles las promociones que mejor se adapten a sus intereses y lugar de residencia.

Por otro lado, Global Finance ha premiado a CaixaBank como Spain's Best Consumer Digital Bank (Mejor Banco Digital en España) por su apuesta por la digitalización para ofrecer una mejor calidad de servicio a sus clientes.

Además, la revista estadounidense también ha reconocido a la entidad como la mejor de Europa Occidental en otras cuatro categorías: Best in Mobile Banking (Mejor Banca Móvil), Best in Social Media (Mejores Redes Sociales), Best Integrated Consumer Bank Site (Mejor Página Web para clientes particulares) y Best Bill Payment & Presentment (Mejor Sistema de Pagos de Facturas).

Jordi Gual, presidente de CaixaBank, considera que estos premios suponen para CaixaBank un "nuevo reconocimiento" a su estrategia digital, uno de los pilares del Plan Estratégico 2015-2018, y "a la apuesta por la innovación que siempre ha formado parte del ADN de CaixaBank" para utilizar los avances tecnológicos en beneficio de los clientes.

Por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, añade: "La transformación que estamos llevando a cabo afecta a nuestros procesos internos, para ser más eficientes y digitales; al modo en que nos comunicamos con nuestros clientes, a través de canales más cómodos y convenientes; y al contenido de los servicios que ofrecemos".

Reconocimientos internacionales

Estos reconocimientos de The Banker y de Global Finance llegan después de que el pasado mes de abril, CaixaBank fuera galardonada por la consultora estadounidense Celent con el premio Model Bank 2017, otorgado para distinguir su estrategia de transformación digital.

En 2016, la entidad recibió el premio Global Innovator 2016 de Efma y Accenture, como reconocimiento a la entidad financiera con mejor estrategia de innovación y también fue premiada en 2016 por The Banker como Mejor Proyecto Tecnológico del Mundo por el lanzamiento de imaginBank.

