Una mayor oferta de vivienda pública contra la okupación

EL PROBLEMA NO ES SÓLO QUE LA VIVIENDA OCUPADA SE DEGRADE, ES QUE EL VALOR DE LAS QUE LA RODEAN CAE EN PICADO, Y SUELEN SER DE PERSONAS NORMALES QUE PAGAN SUS IMPUESTOS RELIGIOSAMENTE. LAS VIVIENDAS OCUPADAS POR REGLA GENERAL NO PAGAN EL IBI, NI LAS BASURAS, NI NADA DE NADA. ES INJUSTO. EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS SE OCUPAN VIVIENDAS QUE SON DE BANCOS, Y ESTOS BANCOS SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DEL ABANDONO DE LOS INMUEBLES Y DEL RETRASO EN INTERPONER LAS DENUNCIAS CUANDO SON OCUPADAS. DEBERÍA EXISTIR UN MECANISMO PARA QUE LOS VECINOS PUDIERAN DENUNCIAR A LOS BANCOS, POR NO ASEGURAR SUS INMUEBLES.