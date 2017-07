El Parlament proclamará la independencia de Cataluña en 48 horas si gana el 'sí' en el referéndum del 1-O

Al 7



Si crees que Cataluña se puede comparar a Alemania del Este, no tienes ni idea de historia, aunque no me sorprende, os llevan adoctrinando 20 años y os cuentan la historia como les conviene.



Y por cierto, veo que no tienes ni idea de la situación en Alemania. Date una vuelta por la antigua Alemania del Este, y aún hoy, después casi de 30 años, y verás importantes diferencias entre el Este y el Oeste: económicas, culturales y sociales.



Más cultura, historia, y viajar, y no creáis a pies juntillas lo que os enseñan vuestros dirigentes.



Ale, independizaros, que en cuanto veáis las consecuencias os vais a arrepentir.