"Sin incentivos fiscales en el MAB se abre la puerta a deslocalizaciones"

Las empresas de este mercado han captado 900 millones en capital

Los incentivos son para inversiones a largo plazo, sin ser especulativo

Jesús González Nieto, presidente del MAB | Luis Moreno

En paralelo al acuerdo firmado entre PIMEC y el MAB, la aprobación del proyecto de Presupuestos conllevará eliminar esta desgravación, clave para el desarrollo de este mercado.

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) cumplió el pasado año una década en la que ya ha superado una gran recesión económica y un escándalo que puso en tela de juicio su transparencia como mercado, como fue el caso Gowex. Ahora, después de que el mercado se haya recuperado completamente y afronte el mejor momento de su historia, su vicepresidente, Jesús González Nieto, se enfrenta a otra batalla: conseguir incentivos fiscales que potencien el mercado mediante la suma de más empresas.

El MAB para empresas cumple ocho años. ¿Cuál es su balance?

Nuestra valoración es muy positiva, a pesar de que nos habría gustado que el número de empresas hubiera crecido a un mayor ritmo. Pero es un logro tener 39 compañías en Empresas en Expansión y la explosión del segmento de socimis. Todas las compañías han ampliado capital y se han seguido financiando. Ha habido 123 operaciones de ampliación de capital, una media de cuatro por compañía y han captado 900 millones de euros.

¿El MAB se ha recuperado definitivamente del ?caso Gowex??

Por supuesto que se ha superado. El caso Gowex fue en verano de 2014, y en los últimos dos años ha habido hasta 64 ampliaciones de capital. En aquel momento, había 24 compañías y ahora hay 39, por lo que el número ha crecido mucho y se han seguido dando casos de éxito como Másmóvil o Inkemia. El caso Gowex nos ha hecho daño, pero también nos ha hecho aprender cosas. Hay mucha gente que entró sin ningún conocimiento del mercado, ya que hay poco análisis al ser empresas pequeñas...

¿Cree que hace falta más pedagogía a los inversores sobre el MAB?

El tipo de inversor que buscamos es cualificado. O tiene una cualificación y es responsable asumiendo el riesgo que puede tener, o se pone en manos de un gestor profesional. No es un mercado para invertir a ciegas. Últimamente están entrando muchos inversores muy cualificados en small caps, y en el medio plazo, creemos que la base se irá ampliando.

Por su parte, han hecho cambios normativos para ganar transparencia. ¿Esto afectará a la inclusión de más empresas? ¿Estudian ir más allá?

Esto es como cuando el médico te dice que tienes que adelgazar y hacer ejercicio. Cuesta, pero es lo que se tiene que hacer. Esto claro que va a subir el coste, pero todas las compañías reconocen que les han ayudado de forma interna y de cara al inversor. El nivel en el que estamos ahora de regulación es el óptimo. No podemos pedir a las compañías que den la misma información que las grandes, no tendría sentido un mercado como el nuestro.

En Cataluña se van a eliminar los incentivos fiscales que había para inversores en empresas catalanas. ¿Cómo cree que afectará?

Es un error garrafal, ya que estos incentivos son muy importantes para las empresas catalanas que están en el mercado. Aunque no parece llamativo, las firmas catalanas ocupan un tercio del mercado, por lo que han sobreponderado la importancia de Catalunya en términos económicos sobre el conjunto de España, porque entre otras cosas hacía más atractivo invertir ahí. Por ejemplo, comparándolo con el País Vasco, que también tiene mucha importancia en el PIB nacional, sólo tiene un 5 por ciento de empresas.

¿Estos incentivos habían dinamizado a los inversores?

Sucede que esto no es algo que beneficie a los inversores, se puede vender la versión perversa de que "con el dinero de todos se ayuda a los inversores, que son especuladores", pero eso es un error garrafal. A quien se está beneficiando es a las empresas, que están creando empleo y están pagando impuestos. El que se ponga unos incentivos no es para que la gente compre y venda en el mercado, sino para que se produzcan ampliaciones de capital.

Póngame un ejemplo...

De 2014 a 2015, las empresas catalanas pasaron de facturar 163 a 205 millones de euros, un 25 por ciento más, y es evidente que el PIB de Catalunya no ha crecido en esa medida. En el conjunto del MAB sucede lo mismo, pero como la mayor parte de las empresas son de Catalunya y Madrid, que tienen incentivos, la facturación del MAB ha crecido un 21 por ciento -de 611 a 741 millones-. Pero para crecer necesitan ese dinero, un pequeño incentivo que funciona a modo de pista de donde es interesante que ponga su dinero. Solo con el incremento de las ventas en las empresas de Catalunya, estos 35 millones, el IVA recaudado ya es mucho más de lo que teóricamente dejas de ingresar por el incentivo fiscal.

¿Cuánto deja de ingresar la Administración catalana en este caso?

Una de las condiciones para disfrutar del incentivo es que permanezcas en la compañía durante tres años, por lo que no es una visión cortoplacista ni especuladora. Hacer un cálculo preciso sería difícil, pero, en el caso extremo de que de los 20 millones captados en Catalunya durante 2016, todo el capital lo hubiern aportado personas físicas que se pueden desgravar hasta 51.000 euros -que no es así, porque hay fondos y otros vehículos de inversión-, la Generalitat sólo habría dejado de ingresar 4 millones. Esta cifra se cubre sólo por el IVA que genera el aumento de ventas de las empresas.

¿Qué efecto podría tener sobre las empresas en ese caso?

Cambiar el domicilio no es tan difícil. Hay muchas empresas que no son tan pequeñas, y si necesitan financiarse sí o sí, no sólo tienen Madrid, sino que pueden mudarse a Aragón. Al final, el MAB está enfocado también a pequeños inversores. El señor que tiene 100.000 euros y no sabe donde ponerlo, pierde ese incentivo y pondrá el dinero en otro sitio... Es intentar exprimir el limón en la parte equivocada. Por nuestra parte, ahora que hay Gobierno, vamos a pedir que estos incentivos sean a nivel nacional. Estamos en desventaja competitiva frente a otros países que sí lo tienen; Inglaterra, por ejemplo, tiene 160 empresas fruto de los años, pero también de incentivos.

¿La ausencia de incentivos no puede provocar una fuga al extranjero?

Es posible que algunos lo planteen, pero no es fácil montar una estructura societaria en el extranjero. Si no encuentran financiación aquí, se irán a otro sitio. En Inglaterra tienen mayor experiencia, hay una masa crítica, pero por nosotros, si es para que crezcan, no lo vemos mal.

¿Qué elementos necesita el MAB para acercarse al AIM inglés?

Hay otro elemento interesante que en España no existe, y son los vehículos de inversión especializados. En Francia, Inglaterra y en los mercados punteros de Europa, hay fondos que solo invierten en microcaps con una categoría perfectamente definida en la legislación. Y ese fondo tiene que invertir un porcentaje muy mayoritario en este tipo de compañías.

Ahora han hecho una alianza con la patronal Pimec. ¿De qué se trata?

Es una plataforma donde reunimos empresas con potencial de crecimiento llamada Lanzadera Pyme. Haremos reuniones mensuales junto con financiadores y profesionales para aconsejarles qué camino pueden tomar.

