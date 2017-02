Las grandes empresas mediterráneas exigen a Rajoy que acabe el Corredor

Gracias a los esfuerzos de Aznar y Loyola de Palacio Europa dió el placet a la prioridad de la Travesía Central de los Pirineos por Huesca y en segundo plano el Corredor del Merditerraneo . Llegó Zetapedo, nieto de un fusilado por traición que no por izquierdista, y Cataluña exigió que dicha travesía quedara relegada y se hiciera el corredor del Mediterraneo. Naturalmente los genes del abuelo reaparecieron en el nieto y traicionando a Aragón (gobernada tambien por traidores) se plegó GUSTOSO a complacer a los nazionalistas catalanes procurando no sólo por la preferencia del Corredor del Mediterraneo sino para que la TCP pasara al baul de los recuerdos. Es consustancial al negociante catalán: no quiere competencias y lo veo normal como humanos que son pero lo que no veo normal es que un gobernante español acceda como se viene haciendo desde hace 200 años.



Para que les hagan el Corredor si que son españoles y dicen que es beneficioso para toda España; ¿y no lo era la TCP , el camino mas corto desde Andalucía, Madrid, Murcia, incluso Valencia?. Que el resto de España se prepare para pagar diezmos, primicias,mordidas y otras gabelas varias si quieren pasar cosas por ese Corredor.Ya hace unos años dijeron de cobrar a los camiones del resto de España que atravesarn Cataluña y únicamente se paralizó por las represalias que iban a tomar las restantes autonomías con los camiones CAT. ¿Por qué creen los españoles que Cataluña no sólo que se haga el Corredor sino que SE OLVIDE POR COMPLETO la Travesía aragonesa?