Un juez investiga a Santi Vidal por revelación de secretos

También podría haber incurrido en un delito informático

Un juzgado de Barcelona ha abierto una investigación tras las declaraciones en varias conferencias del dimitido senador de ERC Santi Vidal, que aludía a posibles ilegalidades del Govern en el proceso soberanista, para averiguar si pudo cometer un delito informático y otro de revelación de secretos.

Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha admitido a trámite una denuncia que presentó un particular en un juzgado de guardia, y ha abierto diligencias previas.

Vidal -suspendido como juez por elaborar un borrador de constitución catalana- aseguró los últimos meses en varias conferencias de diferentes localidades que el Govern obtuvo datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, entre otras afirmaciones.

Fiscalía también investiga

Paralelamente, la Fiscalía Superior de Cataluña tiene abierta una investigación desde finales de enero al considerar que las declaraciones de Vidal "sugieren la existencia de comportamientos que, de confirmarse, podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos".

El Ministerio Público sostiene que "el apoderamiento ilícito de datos reservados de naturaleza fiscal u otra índole por personas no autorizados" supondría un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Sin embargo, según fuentes consultadas por Europa Press, si los delitos investigados por la Fiscalía coinciden con los que indaga el Juzgado de Instrucción 13, el fiscal debería decidir archivar su propia investigación.

En diferentes foros, Vidal dijo a los asistentes: "La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal".

También expuso en las mismas conferencias: "El Govern ha hecho un trabajo de campo. Hemos determinado, de los 801 jueces españoles en Catalunya, cuáles comparten nuestros sueños e ideales".

La denuncia de Vox

Además de las investigaciones del juzgado de instrucción y de Fiscalía, el TSJC tiene sobre la mesa una querella de VOX contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Justicia, Carles Mundó, por estas declaraciones de Vidal.

El TSJC todavía no se ha pronunciado sobre si admite a trámite esta querella, mientras que la Fiscalía Superior ya ha pedido desestimarla porque "no resultaría razonable someter a la sujeción del proceso penal a cualquier persona partiendo, por todo fundamento, de las manifestaciones más o menos verosímiles de un correligionario".

