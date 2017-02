Puigdemont acusa de 'farsa' el juicio a Mas por su implicación en el 9N

Homs asume que fue uno de los responsables e irá a juicio el 26 de enero

El juicio del 9N también llegó al Parlament. Carles Puigdemont pidió la palabra en el pleno de ayer para mostrar su apoyo a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. El president afirmó que la democracia española "está enferma" y consideró que el juicio del 9N era "una farsa y un teatro", a la vez que afirmó que este caso "será juzgado por la Historia".

El líder del ejecutivo catalán acusó a la justicia española de actuar con doble rasero, ya que mientras "unos están en el banquillo por poner las urnas, otros van al Consejo de Estado por el Yak-42". Puigdemont lanzó un dardo al gobierno español, y lo acusó de no cumplir sentencias judiciales "sin que reciba ningún requerimiento". En la misma línea se pronunció la diputada de la CUP, Anna Gabriel, que consideró que no se estaba juzgando una consulta, sino un "proceso participativo, y eso era todavía más grave porque en España no se puede ni participar".

La líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, reprochó a Puigdemont que sólo hablara del referéndum: "No le hemos escuchado hablar de otra cosa que no sea el 9N". La líder de C?s criticó que mientras en el hemiciclo "se les veía muy valientes", en el juzgado los investigados dijeran que "no sabían que estaban desobedeciendo". Además, les echó en cara que no hablaran de "los problemas reales de los catalanes".

Más duro fue el líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, que afirmó que "en España no se persigue a nadie por poner las urnas, se persigue a los que van al margen de la ley". Además, replicó al president que el PP no sería "tan terrorífico" cuando ?en 2011 firmaron un pacto de gobernabilidad" con CiU. Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que "quien se sitúa fuera de la legalidad no puede encontrar comprensión y solidaridad". El portavoz de CSQP, Lluis Rabell, emplazó a los encausados a "aceptar las consecuencias" de desobedecer.

Tercera jornada del juicio

El juicio por la consulta del 9N se retomó ayer con Francesc Homs como testigo. El diputado del PDeCAT reconoció que el no era "un mero trasmisor", puesto que "configuraba la decisión final porque era el responsable". El conseller de Presidencia durante el 9N afirmó que el proceso del 9N era legal y que todo se hizo con total transparencia. De hecho, a Homs se le notificó ayer mismo que su juicio en el Tribunal Supremo por presunta implicación en la consulta del 9N por la preparación del software se iniciará el 26 de febrero.

En el juicio también declararon el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que afirmó que en ningún momento se obligó a ningún centro a adherirse al proceso, y la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, que consideró que la suspensión de la ley de consultas dejaba plenamente vigente el proceso participativo.

