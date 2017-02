Álvaro Nadal afirma que España tiene que acostumbrarse a una energía cara

#3 me lo has quitado de la boca .



Tenemos que acostumbrarnos a vivir con una energía cara, lo que convierte a una buena parte de nuestra industria en incompetente y por tanto o cerrará o se largará del pais a producir a un lugar donde no se acostumbren a estas cosas.



Tenemos también que acostumbrarnos a vivir con mucho paro. Y con mucha deuda. Y con la caja de la SS quebrada. Y nuestros prestamistas se tienen que acostumbrar a prestarnos dinero para devolver los créditos y endeudarnos más y más con un riesgo mayor de no recuperarlo, por lo que tendremos que acostumbrarnos a pagar una prima de riesgo mayor y así aun endeudarnos más ... y así hasta el día que uno decida dejar de prestarnos y acto seguido todos los demás huyan despavoridos y el gobierno no pueda pagar a los funcionarios, ni las pensiones niiii ...bueno, la deuda sí por aquel cambio nocturno en la Constitución.



La próxima semana tendremos de nuevo verbenas en Grecia, preparense que viene gorda.