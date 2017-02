El Mobile World Congress vuelve con Netflix y Pokémon Go como reclamo

Prevé recibir la visita de más de 100.000 asistentes en el recinto de Gran Vía

Tendrá un impacto en la ciudad de 465 millones y creará 13.000 empleos

El congreso mundial del móvil regresa con fuerza a Barcelona para repetir como el certamen con más relevancia y repercusión de la ciudad.

Esta edición aterriza con un horizonte más despejado que el pasado año. Si en 2016, la vuelta del Mobile World Congress se presentó con los sindicatos del transporte metropolitano en pie de guerra y una huelga anunciada, a priori este parece que será más tranquilo. Con más de 100.000 asistentes de 200 países distintos, el certamen más importante a nivel mundial del sector congregará a los principales operadores de la telefonía móvil, a excepción de Apple. El Mobile se celebrará entre el 27 de febrero y el 3 de marzo en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona.

En los últimos congresos, el invitado por excelencia fue el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pero esta edición sus organizadores creen "que tenía que haber rotación, aunque nos encantaría que viniese", explicó el consejero delegado de GSMA, John Hoffman. Sin embargo, las novedades no son menores, entre los ponentes más destacados estará el fundador de Netflix, Red Hashtings, y el de la empresa que creó Pokémon Go (Niantic), John Hanke.

El lema del pasado año fue ' Mobile is Everything', y el epicentro de esta edición será el cómo influye el móvil en un mundo interconectado tanto en el hogar como en otros elementos como el coche privado. Al salón habitual, de más de 230.000 metros cuadrados, se le sumará el clásico 4YFN (4 Years From Now) en Montjuic, donde se citan start-ups y posibles mecenas para emprender proyectos de innovación. Además, este año también se suma un el Youth Mobile Festival (YoMo), un espacio dedicado a los más jóvenes que también tendrá lugar en los aledaños de Plaza España y que está centrado en la innovación y la formación para edades comprendidas entre 10 y 16 años. Además, también se ha presentado el Woman4tech, que pretende combatir la desigualdad entre hombres y mujeres tanto en presencia como en salarios dentro del sector.

Impacto en la ciudad

El futuro del Mobile se puso en tela de juicio con la llegada de Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona. Pero la relación que al principio se percibía tensa, ahora se ha normalizado con la implicación de GSMA en asuntos sociales e incluso con la posición del Ayuntamiento en el asunto del metro. Hoffman no tomó parte en el conflicto, pero deseó que todo fuera correctamente y que "se haga lo que se tenga que hacer" para llegar a un pacto si hace falta.

El Mobile tendrá un impacto de 465 millones de euros y creará más de 13.000 puestos de trabajo a tiempo parcial. La llegada del certamen también es un estimulo para la ciudad, cuyos hoteles siempre rozan el lleno total.

