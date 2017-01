Los empresarios presionan para romper el pacto entre JxSí y la CUP

Al PP siempre le ha ido bien ir contra Cataluña, porque eso le da votos. Quizás el problema es nuestro, de los españoles. Parece que les importa más eso (que en el fondo es populismo), que el hecho de la corrupción extrema, saqueos de muchos políticos del PP, etc. Esa política ha llevado a una situación que puede a llegar a ser altamente conflictiva o complicada, aunque difícil de saber a priori exactamente cuál. Si algún día se independizara, los libros dirán claramente que fue la política del PP, apoyado en las urnas por una parte de la ciudadanía, la que llevó a ello.



al #1, a mí no me parece justo para el resto de españoles que Madrid sea un paraíso fiscal. Está claro que el PP lo permite y alienta, pero no creo que le guste al resto de españoles. Si, además de tener ciertos privilegios, se le permite eso, abusan del resto de España. Al final, eso sólo beneficia a empresas y no a los españoles en general, que tendremos que pagar más impuestos para mantener servicios públicos.