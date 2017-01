Del arranque de la opa de CaixaBank por BPI, al primer contrato de BCN World

La CUP consigue 140 millones más para Educación

Los consorcios sanitarios no tendrán nuevos convenios sin Presupuestos

C's denuncia la opacidad de la cuentas de la Generalitat

Con la negociación presupuestaria entre el 'Govern' y la CUP de fondo, en los últimos días se han producido importantes avances en proyectos empresariales que, por diferentes causas, se habían quedado frenados.

Entre ellos, la primera licitación pública para el nuevo proyecto de BCN World y la aprobación del documento de oferta pública de venta (opa) de CaixaBank por el luso BPI. El banco español, tras la adquisición, preparará un plan de desinversión del portugués en Angola. Además, reducirá 900 puestos de empleo en tres ejercicios.

En el primer caso, por ahora, lo que se ha sacado a concurso público es el estudio para la elaboración de los accesos. Este movimiento se ha producido en medio de las negociaciones entre el 'Govern' y la CUP sobre los Presupuestos catalanes para 2017. Una de las enmiendas que han presentado los 'cupaires' es la eliminación de las ventajas fiscales a los casinos del proyecto.

Sin embargo, por parte del 'Govern' no se ha producido ninguna reacción. Por el momento, y ante la negativa del PDeCAT de elevar la tributación del IRPF, Oriol Junqueras estaría dispuesto a aceptar parte de las peticiones en materia de educación -aumentar el presupuesto para contrataciones en 140 millones- y también en valorar la creación de la renta garantizada de ciudadanía. El pacto es necesario, ya que existen sectores, como el sanitario, que no sabrá cuáles serán las condiciones de sus convenios hasta que no se pacten.

El departamento que lidera Junqueras podría contar con cerca de 500 millones disponibles para negociar, entre los fondos de contingencia y los 0,1 puntos de déficit que tiene de margen, para situarlo en el 0,6 por ciento. Estas herramientas, ha recibido la crítica de partidos como C's que ha denunciado la falta de visibilidad y las triquiñuelas que se plantean en las cuentas. Lo explicó el portavoz del grupo parlamentario, Carlos Carrizosa, que también adelantó que iba a llevar los presupuestos al consejo de ga

Por el momento, no está claro si los esfuerzos de los partidos constitucionalistas por tratar de frenar los Presupuestos serán recompensados. La CUP decidirá el próximo fin de semana si los apoya, o no. Carles Puigdemont ya ha adelantado que, si no consigue darles vida, la legislatura terminará.

A ambos partidos solo les une el objetivo de poner en marcha el referéndum de ruptura, que será ilegal. De hecho, más allá de los partidos políticos, las asociaciones no soberanistas están tratando de mostrar una voz común. Esta semana se ha presentado Concordia Cívica, que pide que cualquier movimiento de ruptura se produzca dentro de la legalidad.

No obstante, este 'atasco' político no está impidiendo que las empresas catalanas continúen haciendo planes en el exterior. Puig, por ejemplo, acaba de crear una joint venture para crecer en Asia.

