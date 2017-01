La CUP quiere subir IRPF, Sucesiones y Patrimonio para sumar 500 millones

Cuando los mediocres se instalan en nuestras instituciones hay al menos dos reflexiones a hacernos: ¿Quiénes confían en que esta gente haga bien su trabajo y nos ayuden como contribuyentes que somos a sus emolumentos? ¿Cómo hemos llegado a este punto y qué consecuencias va a tener? Algunos deberían ser educados mejor para que su voto no tenga consecuencias tan nefastas. Soy catalán y no reconozco esta tierra. ¿Habremos de exiliarnos nosotros ahora para dejar entrar a esta gente? Quizás sí. En inglés se les llama "leftovers of the society". Habrá que acuñar un término nuestro.