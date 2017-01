Ciudadanos pedirá un dictamen que retrasaría el debate de los Presupuestos

Lo hará si se destina dinero público a 'otro 9N' y al independentismo

Alude a los 330 millones en contingencias que no tienen un destino claro

Las cuentas catalanas que ha preparado Junts pel Sí difícilmente se podrán debatir en las fechas que prevé el 'Govern'. Y es que, según el calendario que maneja el vicepresidente Oriol Junqueras, los Presupuestos se publicarían íntegros y ratificados por las diferentes secciones presupuestarias el 2 de febrero en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya (BOGC).

Entonces, habrá tres días hábiles para que los grupos parlamentarios puedan solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias si creen que alguna partida no se adapta a la legalidad. Ciudadanos ya ha anunciado que utilizará este mecanismo con una enmienda a la totalidad y con la petición de un dictamen a dicho consejo. Su portavoz, Carlos Carrizosa, ha asegurado en diversas ocasiones que "como líderes de la oposición, haremos uso de todos los medios políticos y legales para evitar que los presupuestos prosperen y pediremos la reconsideración de la admisión a trámite de la Mesa". Hoy lo ha reiterado y ha explicado que no permitirán que se destine dinero público a partidas inconstitucionales para celebrar "otro 9N".

Esto supondría que el debate a los presupuestos, y su posible aprobación, se retrasaría a priori. Si no se produjera ninguna petición de dictamen, el debate a los presupuestos se podría celebrar durante las primeras semanas de febrero; pero si hay dictamenes pendientes, el Consejo de Garantías Estatutarias tiene de margen un mes para publicarlo. Por lo que en el periodo en el que no hubiera dictamen, no se podría producir el debate.

Contingencias y fondos interdepartamentales

Ciudadanos ha ido más allá en sus acusaciones y ha acusado al 'Govern' de tener partidas opacas como los 330 millones en fondos de contingencias, que en principio están destinados a sucesos imprevistos; y a fondos interdepartamentales, que son partidas que se pueden asignar a diferentes secciones sin ningún criterio fijo. De hecho, Carrizosa ha exigido a la consellera de la Presidencia, Neus Munté, que especifique en qué se gastarán estas partidas, ya que por el contrario, no lo podrán saber hasta que la Sindicatura de Cuentas emita un informe en unos años.

Finalmente, Carrizosa ha reclamado a Puigdemont que "recapacite" y asista a la conferencia de presidentes de mañana, y le ha advertido de que si "deja la silla vacía", el Govern "estará desperdiciando una oportunidad de oro" para defender los intereses de los catalanes como es un nuevo modelo de financiación.

