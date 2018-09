La Junta de Castilla y León pide a la Denominación de Origen Rueda "un crecimiento acompasado con la calidad"

Rafael Daniel Valladolid

La consejera de Agricultura de Castilla y León, Milagros Marcos, ha pedido al Consejo Regulador de la DO Rueda que es nesecario "acompasar el crecimiento con la calidad".

Marcos, que ha participado en Valladolid en la presentación del nuevo logotipo de identidad corporativa de la Denominación, ha destacado el crecimiento de Rueda al incorporar respecto a 2017 un total de 1.400 nuevas hectáreas de viñedo inscrito, con 32 viticultores más y 69 bodegas elaboradoras de vino.

La consejera ha insistido durante el acto, al que han asistido la presidenta y el director general de la DO, Carmen San Martín y Santiago Mora, respectivamente, que "es importante crecer pero de forma controlada para no perder de vista la calidad", por lo que ha pedido un "esfuerzo" al Consejo Regulador.

Marcos, que ha recordado que Rueda es líder del mercado de vinos blancos con una cuota de mercado de un 39,5 por ciento, ha emplazado a la DO a apostar por la internacionalización y las ventas on line, algo a lo que ayudará una imagen de marca que ha definido como "sencilla, clara, limpia y moderna".

Por su parte la presidenta de la DO Rueda, Carmen San Martín, ha señalado que con el nuevo logotipo se pretende "dar una imagen de actividad, espíritu joven y de gente con ganas de vivir la vida de forma estimulante, despierta e inquieta".

"Éste no es sólo un cambio de identidad visual, es un giro en el planteamiento estratégico que se reflejará en todos los ámbitos que abarca. Desde el comienzo de este nuevo pleno en 2016 nos hemos planteado nuevos retos para ofrecer la máxima calidad en nuestros vinos. Entre ellos estaba el cambio de imagen, una evolución en nuestra forma de mostrarnos a los consumidores, en cómo queremos que nos perciban", ha esplicado.

Sobre el nuevo logotipo Santiago Mora, director general de la DO, sostuvo que la principal característica del mismo es la "legibilidad", ya que se pretende una identificación rápida, clara y sencilla para el consumidor que permita el recuerdo de marca y el color amarillo se ha mantenido como nexo de unión entre el anterior logotipo y el actual. "El anterior no se veía bien y ahora se demanda simplicidad, modernidad y que la información no sea recargada", ha señalado.

Para realizar este cambio de logotipo, el Consejo Regulador convocó un concurso de agencias al que se presentaron las ideas de siete empresas de publicidad y diseño, siendo aprobada finalmente entre las tres finalistas la propuesta presentada por Galera Publicidad.

Rueda se reivindica

Entre los cambios, está la desapareción en los nombres de las contraetiquetas de las variedades (Verdejo, Sauvignon Blanc, Espumoso, Dorado ) y en todas ellas aparece la palabra Rueda en letras grandes en un intento de lograr una mayor identificación de los vinos blancos con la Denominación ante la creciente presión de la competencia.

Otro objetivo pasa por garantizar la seguridad de las contraetiquetas por lo que, aprovechando este cambio, se ha introducido una estampación diseñada únicamente para Rueda. "Se aporta un valor añadido más a nuestros vinos y se confirma el afán del Consejo Regulador por ofrecer siempre las máximas garantías de calidad", ha aclarado la presidenta, Carmen San Martín.

El tercer pilar del cambio de imagen corporativa es la renovación de la página web www.dorueda.com, manteniendo los contenidos pero dando un nuevo giro. "Nos hemos centrado mucho más en el público joven ya consumidor de vinos de Rueda y al que pueda atraerse, haciendo la página para ello más dinámica, moderna e intuitiva y con unas características que ayudan a mejorar la experiencia del usuario en su navegación", ha explicado Mora.