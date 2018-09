Grupo Siro renueva su apoyo al Equipo Paralímpico Español para los Juegos de Tokio 2020

elEconomista Valladolid

Grupo Siro seguirá apoyando al Equipo Paralímpico Español en su carrera hacia los Juegos de Tokio 2020. Así se ha hecho efectivo con la firma del acuerdo de renovación entre ambas partes que este viernes ha tenido lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El presidente de Grupo Siro, Juan Manuel González Serna, y el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, en presencia del director general de Deportes del CSD, Mariano Soriano, han renovado este acuerdo por el que Grupo Siro continúa respaldando a los deportistas en su preparación para los Juegos Paralímpicos de 2020, tal y como lo hizo en los de Río de Janeiro en 2016.

651 medallas

González Serna quiso poner hincapié en el trabajo de los deportistas y esos valores que representan: "¿Sois conscientes de que lleváis 651 medallas desde Tel Aviv 1968? Y todo esto es el resultado de vuestro esfuerzo. Por eso, daros las gracias es poco. Sois un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y superación. Nosotros en Grupo Siro nos esforzamos por conseguir una sociedad inclusiva y porque la igualdad de oportunidades sea real. Son las bases del compromiso social sostenible. Con nuestro pequeño apoyo lo que queremos es respaldar los valores del esfuerzo, superación y trabajo en equipo, que son pilares de nuestra empresa. Y esto nos anima a seguir apoyándoos".

Miguel Carballeda hizo algo de retrospectiva para poner en valor el apoyo de empresas como Grupo Siro. "Hace unos años no teníamos claro nuestro futuro. Pero hemos ido creciendo, conociendo a personas que dirigen grandes empresas que decidieron compartir nuestro viaje y nuestra ilusión. Una apuesta de gente de empresa comprometida con responsabilidad social. Hoy firmamos con Grupo Siro, que es ejemplo de todo esto, y que, apuesta no sólo por el deporte, que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, sino por las personas con discapacidad", comentó el presidente del CPE.

El acto se cerró con el turno de palabra de Mariano Soriano. El director de Deportes del CSD quiso dejar claro que "este equipo de gobierno viene manifestando públicamente desde el inicio sus intenciones de apoyar al deporte paralímpico. Vamos a apostar por ello, pero nosotros solos no podemos, por lo que es necesario el apoyo de empresas como Grupo Siro y otras muchas, sin las cuales no serían posibles todos los éxitos que nuestros deportistas están llevando a cabo de forma tan brillante. Pero no sólo nos queremos quedar en el deporte de alta competición, sino que queremos que haya una igualdad en el acceso a la práctica deportiva para personas con todo tipo de capacidades. Y eso lo vamos a llevar a cabo desde la base. Y esto tampoco sería posible sin la ayuda de las empresas. Por eso es muy de agradecer el apoyo de Grupo Siro y el resto de entidades que apuestan por ello".

Un destacado grupo de deportistas quiso agradecer con su presencia el apoyo de Grupo Siro. Los atletas, y recientes campeones europeos, Gerard Descarrega y Lorenzo Albaladejo, y los nadadores Ariadna Edo, Iván Salguero y María Delgado, medallistas en el pasado Campeonato de Europa en Dublín, estuvieron presentes en un acto cuya conducción corrió a cargo de los "trainers paralímpicos" Marta Gómez Battelli y Enrique Floriano.

El apoyo de Grupo Siro facilita a estos deportistas contar con los medios necesarios para disponer de becas y ayudas para el entrenamiento, para asistir a un mayor número de concentraciones y competiciones internacionales o para disponer de técnicos, entrenadores, personal de apoyo, material deportivo específico o servicios médicos, entre otros. Todo ello con el objetivo de obtener los mejores resultados posibles en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y mantener a España entre la élite del deporte de discapacidad.

Grupo Siro, interproveedor de Mercadona desde 1998, como fabricante de la marca Hacendado, en las categorías de galletas, pan de molde, pasta alimenticia, bollería y cereales, se ha convertido en uno de los mayores grupos empresariales españoles del sector agroalimentario.

Ha cerrado el ejercicio 2017 con una facturación de 494 millones de euros, un EBITDA de 77 millones y tiene una plantilla de alrededor de 3.200 colaboradores.

Cuenta con doce centros de producción distribuidos en Venta de Baños (Palencia), Aguilar de Campoo (Palencia), El Espinar (Segovia), Toro (Zamora) y Medina del Campo (Valladolid) en Castilla y León; en Paterna y Navarrés, Valencia; y en Jaén, Andalucía. Un almacén automático en Venta de Baños (Palencia), donde también se ubican sus oficinas centrales. Además, la sede de la Fundación Grupo Siro, situada en el Monasterio de San Pelayo del Cerrato en Cevico Navero (Palencia).