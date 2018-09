La Junta de Castilla y León declara la guerra total a Vestas y defiende un boicot a la multinacional

elEconomista Valladolid

La Junta de Castilla y Léon declara la guerra a Vestas. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha defendido hoy un boicot a la multinacional por el cierre de la planta de Villadangos del Páramo.

"Como consejera que defiendo los intereses de Castilla y León les recomiendo que no compren ni un componente de Vestas; una empresa que nos ha tomado el pelo a Castilla y León y a todos los españoles porque esto no va a quedar aquí", ha asegurado este martes Pilar del Olmo.

En una entrevista en Onda Cero, la consejera ha comentado que la Junta no tiene intención de impedir nada a la multinacional danesa. "Le vamos a facilitar que se quede en Castilla y León pero, hoy por hoy, con la decisión que parece bastante firme de cerrar la planta de León, evidentemente lo que no admite esta comunidad es que los parques eólicos que se puedan instalar en Castilla y León compren componentes de Vestas", dijo.

Del Olmo ha añadido que ese planteamiento no impide que cada compañía sea libre de actuar como considere oportuno. Ella opina, dijo, desde un punto de mista moral. "No es que lo podamos impedir legalmente pero moralmente... las empresas que compran y que son clientes de Vestas, lo que tienen que hacer en los parques que se instalen aquí... a mí no me gustaría ver un componente Vestas. Por supuesto que se lo recomendaria, digo, desde un punto de vista moral", ha asegurado.

Mientras, la portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha asegurado que "no es serio" que el Ministerio de Transición Ecológica culpe a la política energética del Gobierno de Mariano Rajoy del cierre de la planta de Vestas.

Marcos ha añadido que fue el PSOE quien impidió la posibilidad de crear una política energética "estable". En ese sentido, ha recordado que lo que pretendía el Gobierno de Mariano Rajoy fue la aprobación de un Decreto Ley "que el PSOE no apoyó" para así evitar, entre otras cosas, el cierre de dos empresas importantes, de dos térmicas en Castilla y León o del cierre anticipado de la minería. "Culpar a quien puso las propuestas encima de la mesa, precisamente de que sea el culpable el que lo evitó, creo que cuando menos no es serio".

La consejera ha mostrado su pesar por el resultado de lareunión entre la multinacional con el Ministerio. "Es razonable que mantenga la actividad en otras plantas del país, pero eso en nada resta que nosotros sigamos defendiendo" la continuidad de la planta.