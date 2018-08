La Fundación Anclaje activa un grupo de trabajo para evitar el cierre de Vestas en León

elEconomista Valladolid

La Fundación Anclaje, formada por la Junta y los agentes sociales de Castilla y León, activará un grupo de trabajo para preparar un estudio y una batería de propuestas para mantener la carga de trabajo industrial y los empleos en Vestas y en sus empresas auxiliares, más de 40.

Entre puestos de trabajo directos e indirectos son más de 2.000 familias afectadas por la decisión de la empresa danesa de cerrar su factoría en Villadangos del Páramo, León.

La documentación sobre el impacto del cierre se presentará al Consejo de Administración de la multinacional danesa en el encuentro que comité, sindicatos, Gobierno y Junta pretenden mantener con ellos a la mayor brevedad posible en Dinamarca.

El secretario general de CCOO de Industria en León, Ángel Manuel Santos González, ha reconocido que "la apuesta es difícil" pero tienen "ilusión y experiencias positivas" en la provincia y en el sector, como fue el conseguir mantener y anclar hace años la empresa LM Wind Power en Ponferrada. Qué casualidad, que dedicada al mismo sector que Vestas, y que a día de hoy muestra una buena salud con cerca de 1.000 puestos de trabajo directos a pleno rendimiento", ha apuntado.

El dirigente sindical ha informado de que las movilizaciones de las 600 personas trabajadoras de Vestas continuará como hasta la fecha y ha destacado due sus trabajadores están siendo un ejemplo a seguir para la lucha obrera, "unidos y adelante, fuertes y constantes en la huelga que llevan ya de manera ininterrumpida 42 días y otras muchas jornadas de paros parciales realizados anteriormente". Por todo, la central sindical considera necesario "animarles, motivarles y apoyarles en todas y cada una de las acciones que se organicen, ya que esta lucha no es sólo de ellos, si no que es de toda la provincia de León".

"Desde CCOO de Industria hacemos un llamamiento a todos los jóvenes, partidos políticos, organizaciones de toda índole, ciudadanía de León, de que es necesario defender la industria para que esta provincia no continúe sufriendo la despoblación año tras año, debido a que existen pocas oportunidades laborales. Ante esta triste realidad, no podemos permitir que se pierdan las actuales y se deslocalicen sus producciones a otros países. No desaprovechemos las oportunidades y luchemos unidos por defender lo nuestro. Ánimo, fuerza, garra y coraje", enfatizó Santos, González.

Desde la tarde del martes, alrededor de una docena de personas trabajadoras de la fábrica, activó el primer retén nocturno establecido por la plantilla. Este grupo pasó la primera noche de movilización frente a la planta de la multinacional danesa como otra medida de presión más y evitar así posibles movimientos de salida de maquinaria o material de la factoría de Villadangos.

Por otra parte, CCOO de Industria de Castilla y León valora "positivamente" la reunión mantenida durante la mañana de ayer con el Gobierno Autonómico y el Gobierno de España para lograr revertir el cierre de la planta que Vestas tiene en Villadangos del Páramos (León).

El sindicato remarcó la necesaria implicación de ambas administraciones para formar un frente común que paralice el cierre de la factoría que la multinacional danesa, y líder mundial del mercado de aerogeneradores, tiene en la provincia leonesa. "Es más, merced a dicho encuentro se ha logrado trasladar a su Consejo de Administración en Dinamarca cuáles son las necesidades que entendemos que mejorarían la viabilidad y el mantenimiento de esta planta", aseveraron las mismas fuentes.

CCOO planteó también la necesidad de trasladar esta deslocalización al propio Parlamento Europeo, ya que entiende que la fábrica de León "debe jugar un papel importante en la apuesta decida de la Unión Europea por las energías renovables".

"La profesionalidad demostrada por la plantilla de Vestas León durante toda su existencia es su mejor aval de cara a su continuidad, y a desempeñar un papel relevante en la potenciación de la energía eólica en el Viejo Continente, con España como país 'tractor' de la misma", indicaron.

Durante muchos años, la planta ha sido la única del mundo en fabricar varios modelos de aerogeneradores de manera simultánea, con los mayores estándares de productividad y un alto grado de calidad en su ejecución. "Todo este importante valor añadido no debe caer en el olvido por la voracidad mercantilista de este grupo transnacional", señalan.

En este sentido, CCOO constató que tanto la Junta como el Gobierno mostraron su voluntad favorable de llevar este conflicto hasta Bruselas, y tocar allí todos los resortes necesarios en aras de conseguir mantener la actividad y el empleo en las instalaciones de Villadangos del Páramo.

El frente común de los trabajadores/, Comité de Empresa junto a sus organizaciones sindicales y gobiernos autonómico y de España "ha de conseguir el objetivo marcado por todas las partes de mantener la viabilidad presente y futura de Vestas en León".