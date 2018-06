Tudanca ofrece a Herrera seis acuerdos para que deje "la mejor herencia posible"

elEconomista Valladolid

El secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha ofrecido este miércoles a Herrera, un total de seis acuerdos antes de que acabe esta legislatura para que el jefe del Ejecutivo regional pueda dejar como legado "una Comunidad mejor".

"Fijemos el tiro, concretemos entre todos algunos logros para dejar la mejor herencia posible. Construyámosla juntos", ha reivindicado Tudanca ante el "evidente fin de ciclo" en Castilla y León, en referencia al fin del mandado de Herrera al frente de la Junta tras 17 años de Gobierno y al fin de los 30 años de los 'populares' en esta tierra, informa Europa Press.

La primera de las propuestas de acuerdo del PSOE pasa por reiterar los acuerdos de Comunidad alcanzados esta legislatura para trasladarlos "de forma inmediata" al nuevo Gobierno de España y que contemplan la reforma de la financiación autonómica y local, fondos de cohesión, la reforma de la PAC y la minería.

Acordar "por fin" el contenido de la reforma del Estatuto de Autonomía para establecer un suelo social que blinde los servicios públicos con una inversión mínima garantizada para la sanidad, para la educación, para la atención a los dependientes y para los servicios sociales es otra de las propuestas de acuerdo realizadas por Tudanca que ha abogado también por incluir en la reforma la eliminación de aforamientos de los procuradores y de los miembros de la Junta en un compromiso común con la regeneración democrática.

El líder regional del PSOE ha propuesto una "ambiciosa" Ley de Igualdad Salarial que acabe con la brecha de los salarios entre las mujeres y los hombres "con financiación suficiente y sanciones adecuadas" y ha abogado por poner en marcha "con presupuesto específico" las medidas que se acuerden en la Subcomisión creada al efecto para la lucha contra la violencia de género.

Tudanca se ha comprometido a presentar a la vuelta del verano un plan del retorno del talento profesional y científico y ha reclamado una reflexión serena sobre la privatización del Hospital de Burgos.

"Hagámoslo posible", ha reivindicado Tudanca quien, ante un Herrera al que ha acusado de haber tirado la toalla por una actitud "indolente" e "indiferente" que ha convertido a Castilla y León en la "alumna aventajada de la España vacía" fruto de una "resignación" 'popular' frente a la que ha contrapuesto la "esperanza y las oportunidades" que ofrecen los socialistas.

Encantado de estudiarlas

"Estoy encantado de estudiarlos todos, todos, sobre la base de una propuesta y con datos constantes y sonantes", ha respondido Herrera ante la "panoplia" de propuestas de Tudanca con quien ha anunciado que se reunirá antes del encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que hará constar el apoyo de los socialistas a los acuerdos de Comunidad que contemplan, por ejemplo, la financiación autonómica con ironías de Herrera sobre la falta de prisas de los socialistas que reivindicaron seis días después de la llegada de Rajoy al Gobierno.

"Es urgente e imprescindible porque nos jugamos muchas cosas", ha advertido el presidente de la Junta en un cruce de acusaciones sobre alfombras rojas al Gobierno de la nación y sobre la situación de la minería del carbón ya que Tudanca ha responsabilizado a la Junta de que Castilla y León haya pasado de 14.000 mineros a menos de 300 ante lo que Herrera ha aludido al "carbón ha muerto" de la actual ministra del ramo, Teresa Ribera, con la presidenta del PP, Cristina Narbona, como "la gran inspiradora de una política intransigente de transición energética".

Herrera ha acusado a Tudanca de haber estado instalado en la doctrina del "no es no" cuando Castilla y León necesita su apoyo "imprescindible e insustituible" para sacar adelante el último paso de la Ordenación del Territorio que regula las Ubost, a lo que el socialista ha respondido que está dispuesto a volverse a sentar con la Junta para retomar los mapas rurales si los 'populares' se ponen de acuerdo primero ante la disconformidad que han manifestado los propios alcaldes del PP que "no quieren que les tomen el pelo". "No vamos a ser cómplices de políticas con las que ustedes llevan a la ruina y están consiguiendo despoblar Castilla y León", ha advertido Tudanca.

Por otro lado, Herrera ha rechazado los "esfuerzos ímprobos" del PSOE en su "mantra" y "hostigación" sobre la despoblación y sobre la corrupción en Castilla y León y, tras reconocer que en su día no fue prudente en sus declaraciones ante "sorpresas desagradabilísimas" que afectan a la honestidad de las personas, ha defendido que no conoce ninguna resolución judicial, ni reproche ni penal ni civil que afecten al PP de Castilla y León, ni a la Junta ni a ningún alto cargo.

"Habrá personas investigadas, lo sé y bien que me duele, pero ninguna persona estrictamente procesada", ha insistido el presidente de la Junta que ha echado de menos un mínimo reconocimiento de los socialistas tras la exclusión de toda responsabilidad de cuatro altos cargos de la Junta al mismo tiempo que ha apelado a la "prudencia" ante la detención hoy del presidente de la Diputación de Valencia por presuntas irregularidades.

"Un poco de respeto señor Herrera que soy más joven pero tengo memoria", ha respondido por su parte Luis Tudanca en referencia a la condena a un exvicepresidente de la Junta, en alusión a Miguel Pérez Villar, al que ha citado en su discurso inicial junto al también exvipresidente Jesús Merino.

Tudanca y Herrera han protagonizado un cara a cara plagado de alusiones estudiantiles con acusaciones del primero al segundo de dejar los deberes para la última hora como los malos estudiantes a lo que el presidente de la Junta ha exclamado que "tiene su gracia" que el que suspende reprenda al que aprueba, en referencia a las victorias electorales del PP en Castilla y León.

Ante el "voluntarismo" de Tudanca en sus augurios de victoria en los comicios de 2019 y sus alusiones al "fin de ciclo" en Castilla y León, Herrera ha asegurado que lleva 26 años creyéndose Castilla y León sin haberse resignado nunca y se ha comprometido a trabajar hasta el último día en normas como los próximos presupuestos, los últimos de la legislatura, con "ritmo, impulso, amor y compromiso".

"Han pasado 17 años y tres meses, a usted se le ha hecho largo pues a mí también", ha bromeado finalmente Herrera quien ha admitido que no es el mismo que llegó a su cargo el 19 marzo 2001 para asumir que no tiene "ni el mismo pelo ni la misma fuerza" si bien ha reivindicado que tiene "más experiencia y algunas asignaturas aprobadas".

Herrera ha defendido que a lo largo de estos años ha pasado "muchísimas itvs" y ha asegurado que entregará a Tudanca su trabajo de fin de estudios, símiles que ha cuestionado el socialista por sus referencias con diferentes casos investigados en el PP mientras que el presidente de la Junta ha ironizado sobre las "reveladoras" declaraciones de la secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, sobre que los socialistas "por fin" salen a ganar las elecciones con un candidato que ahora sí está preparado para presidir Castilla y León. "Ahora ¿y cómo fue tan insensato de presentarse hace cuatro años?", ha ironizado.