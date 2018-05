Enusa suministrará combustible nuclear a la central sueca de Forsmark

Directivos de Genusa y Vattenfall

GENUSA, la empresa participada por ENUSA y GNF, ha sido seleccionada por Vattenfall para proporcionar recargas de combustible para la central nuclear de Forsmark, Suecia.

El nuevo contrato consiste en el suministro de combustible para las unidades 1 y 2 de Forsmark en el periodo 2020?2023 e incluye un total de ocho recargas del producto GNF2 a razón de cuatro recargas para cada unidad. El diseño de combustible tipo GNF2 proporciona una mejora en la eficiencia nuclear disminuyendo el coste del ciclo de combustible.

La primera fabricación para Vattenfall desde la planta de ENUSA en Juzbado data de 1993 cuandose entregaron ocho elementos de demostración. Desde entonces se han entregado más de 2.500 elementos de distintos diseños.

"Seguimos mejorando nuestros diseños de combustible para mejorar la fiabilidad para los clientes y nos complace que Vattenfall, una de las compañías líderes de energía de Europa, haya seleccionado el GNF2 para estas próximas recargas". Amir Vexler, CEO de GNF y presidente del consejo de administración de GENUSA.

Los elementos, cuyos componentes están diseñados por GNF, incluyen novedades tanto en la rejilla como en el filtro de partículas, Defender PLUS, con objeto de reducir significativamente la probabilidad de fallos en la operación por la abrasión de partículas.

"Es una satisfacción saber que después de más de veinte años de colaboración Vattenfall continúa confiando en el suministro de productos y servicios de GENUSA. Estos nuevos contratos fortalecerán nuestra relación con Vattenfall", ha asegurado Jose Luis Gonzalez, presidente y CEO de ENUSA.

ENUSA fabricará el combustible utilizando componentes suministrados de GNF en su planta de Juzbado (Salamanca). Desde 1989, ENUSA viene fabricando combustible para los reactores tipo BWR en toda Europa.

Global Nuclear Fuel (GNF) es un proveedor mundial de combustible y servicios de ingeniería relacionados con el combustible BWR. GNF es una joint venture liderada por GE e Hitachi, Ltd. Opera principalmente a través de Global Nuclear combustible?Américas, LLC en Wilmington, Carolina del norte y Global Nuclear Fuel?Japan Co., Ltd. in Kurihama, Japón.

GNF ENUSA Nuclear combustible S.A. (GENUSA) es una empresa española con sede en Madrid, propiedad conjunta de GNF y ENUSA cuya misión es comercializar combustible nuclear y los servicios relacionados en Europea las plantas BWR.

ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS SA, SME es una empresa española encargada de la ingeniería, fabricación y el abastecimiento de combustible a centrales nucleares así como a la prestación de servicios de inspección y manejo de combustible y de diseño en diversos ámbitos para el almacenamiento en seco y transporte de combustible irradiado.

