Los accidentes de trabajo aumentan en Castilla y León durante 2017 por quinto año consecutivo

Según los datos extraídos de la estadística de la Junta, referidos a 2017 hechos públicos por UGT, la siniestralidad laboral creció en los cuatro grandes sectores de actividad. El índice de incidencia de los accidentes de trabajo mortales en Castilla y León es superior al nacional.

El sector servicios sigue siendo la actividad que registra la mayor cantidad de accidentes laborales en 2017. Con 12.676 accidentes experimentó un aumento del 1,5 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior. Seguido del sector de la industria con 6.984 accidentes, lo que supone un incremento del 7,4 por ciento respecto a 2016. Construcción con 2.742 accidentes, representa un aumento del 6,8 por ciento. Por último, el sector agrario con 1.801 accidentes y un aumento del 2,5 por ciento respecto al 2016.

Respecto a las enfermedades profesionales, se han declarado en Castilla y León 964, con baja 461 y el resto sin baja. Si en 2016 el índice de incidencia se situaba en 61,72 por ciento en el 2017 ha crecido, situándose en 63,7 por ciento. El sector servicios registra el mayor número de casos con 232, un aumento del 3,5 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior. Le sigue industria con 191 casos lo que supone un incremento del 3,2 por ciento, y el sector agrario con 20 casos y un incremento del 42,8 respecto al 2016. Por último, el sector de construcción con 18 enfermedades profesionales y un aumento del 38,4 por ciento respecto al año anterior.

Por sectores de actividad, durante el año 2017, hubo 17 muertes pertenecientes al sector servicios, lo que supone un aumento del 21,4 por ciento respecto al año anterior. En industria se registraron nueve muertos, cifra similar a la de 2016. En el sector de la construcción dejó cinco muertos lo que supone un aumento del 66,6 por ciento respecto al año anterior, mientras en el sector agrario fueron tres los muertos, uno menos que el año 2016.

Respecto a los accidentes in itinere con baja, los leves han disminuido respecto a los ocurridos en el 2016, habiéndose producido 2.385 en 2017, un 3,6 por ciento menos. En cuanto a los accidentes in itinere graves se contabilizaron 32, igual cifra que en el 2016. Los accidentes in itinere mortales fueron diez, lo que representa un aumento del 66,6 por ciento respecto al año anterior.

La probabilidad del trabajador temporal de sufrir un accidente de trabajo es más del doble que la del trabajador indefinido, según UGT. La incidencia es del 52,1 en el primero y del 22,8 en el segundo.

"La desregularización del mercado de trabajo y, fundamentalmente, la descentralización de la negociación colectiva ha debilitado la posición del trabajador en la relación laboral. Ha comprometido su capacidad de acción y desactivado cualquier posibilidad de reivindicación en materia preventiva. Todo esto supone un menoscabo al derecho a su salud e integridad física", según UGT.

