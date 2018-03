El Juzgado archiva la causa por la compra de la "Perla Negra" para cuatro altos cargos de la Junta de Castilla y León

El Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid ha sobreseído parcialmente las actuaciones respecto a once investigados en el caso conocido como la "Perla Negra", que se instruye por supuestas irregularidades en la compra del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha ordenado el sobreseimiento parcial de las actuaciones, respecto a 11 de 30 investigados en el caso de la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda, conocido como "Perla Negra", de ellos cuatro actuales altos cargos de la Junta y otros siete investigados.

El juzgado considera en su resolución que "hay una serie de investigados que a la postre se ha advertido que o tienen una relación casi nula con los hechos, o no tenían poder decisorio o de actuación sobre los mismos, al margen de su posición en un organismo colegiado que bien poco puede analizar las circunstancias que llevaron a su intervención o que no tuvo otra intervención que la de conocer las actuaciones a posteriori". En algunos casos, prosigue el auto, se trata de personas "que fueron las únicas que pusieron algún obstáculo o pero a la actuación" del edificio, sede de dependencias de la Junta de Castilla y León.

La investigación se refería a un presunto delito de malversación de dinero público por el sobrecoste en la compra del edificio de Arroyo de la Ecnomienda y de los terrenos para la construcción de un polígono industrial que nunca se llegó a ejecutar.

Los 11 investigados sobre los que se ordena el sobreseimiento son Abdón Dueñas, Andrés Álvarez, Benedicto González, Efrén Luciano Martínez, Javier Rodríguez Segovia, Francisco Javier de Andrés Guijarro, Fernando Mínguez Beltrán, así como el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo, el director general de Presupuestos y Tributos de la Junta, José Armando Baeta, el director general de Industria y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez.

El juez aclara que este sobreseimiento parcial no quiere decir que existan indicios para la imputación de los restantes investigados no incluidos en el auto y precisa que "simplemente" se trata de un descarte de aquellas personas que "claramente" no tienen responsabilidad criminal en los hechos, sin perjuicio de que un análisis posterior tras la conclusión de las investigaciones permita "nuevos descartes o sobreseimientos".

PUBLICIDAD