Castilla y León defiende el impulso a una minería "más sostenible e innovadora" a través del proyecto europeo Remix

Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha inaugurado este miércoles la "Conferencia de Minería Inteligente y Sostenible" en la que participan nueve estados de la UE en la que se abordará el impulso a una minería "más sostenible e innovadora" a través del intercambio de buenas prácticas entre todos los participantes en el proyecto europeo denominado "Remix".

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha inaugurado esta mañana en el Centro de Soluciones Empresariales de la Junta en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) la Conferencia de Minería Inteligente y Sostenible, un foro de debate de expertos, empresas y entidades de ámbito europeo para abordar las perspectivas de futuro del sector extractivo, analizando la legislación y políticas de la Comisión Europea en esta materia, las buenas prácticas desarrolladas por agentes regionales, las posibilidades de transferencia de conocimiento innovador y las oportunidades de financiación.

Esta actividad se enmarca en el proyecto Remix del programa Interreg Europe, en el que participan regiones de nueve países comunitarios con yacimientos en explotación, entre ellas, Castilla y León.

El proyecto Remix: Smart and Green Mining Regions of European Union (Regiones Mineras Inteligentes y Sostenible de la UE) reúne a diez socios coordinados por el Consejo Regional de Laponia (Finlandia). Castilla y León está integrada en este consorcio a través del Instituto para la Competitividad Empresarial, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Junto a ellos figuran la compañía Josek de desarrollo regional de Joensuu (Finlandia); la oficina del Marshal de Baja Silesia (Polonia); el Ministerio de Industria y Educación de la República Checa; las universidades Montana de Leoben (Austria), la Nueva de Lisboa (Portugal), la de Exeter (Reino Unido) y la Técnica Nacional de Atenas-NTUA (Grecia) y, finalmente, como socio asesor, el Centro de Geocompetencia de Freiberg (Alemania).

El denominador común de estas entidades e instituciones es el hecho de que representan a regiones en las que la minería pervive como motor económico. En el caso de Castilla y León, la extracción y explotación de los recursos minerales aglutina más de 460 yacimientos activos, que generan un volumen de negocio cercano a 314 millones de euros y emplean de forma directa a 4.000 trabajadores, de acuerdo con la última Estadística Minera de España correspondiente a 2015.

El impacto económico y social de este sector en muchas regiones europeas explica que durante la ejecución del proyecto Remix los socios participantes vayan a abordar cuestiones como la concienciación social en torno a esta actividad, la comparación legislativa, el conocimiento de formas sostenibles de explotación y la transferencia de innovación sobre procesos, productos y servicios asociados.

La iniciativa europea, que concluirá en 2021, se desarrolla en dos fases: la primera se basa en el intercambio de experiencias, mientras que la segunda se dirigirá a la puesta en marcha de un plan de acción a partir de las conclusiones alcanzadas.

Primera fase

Dentro de la etapa inicial, los socios expondrán las políticas que están llevando a cabo en sus territorios para fomentar la I+D+i en el sector de las materias primas; favorecer el incremento del retorno de la financiación europea y optimizar la explotación de recursos mineros, entre otros retos.

Durante la apertura de la "Smart and Green Mining Conference", la consejera se ha referido a la Estrategia de Recursos Minerales 2017-2020, diseñada por el Ejecutivo de Castilla y León con el objetivo de impulsar la creación de riqueza y empleo en torno a este sector, consolidando la actividad minera existente y promoviendo los proyectos que pongan en valor nuevos yacimientos.

En la misma línea, Pilar del Olmo ha citado la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-2020 de la Consejería de Economía y Hacienda, que orienta sus medidas a la especialización de sectores prioritarios para la economía y el desarrollo del territorio autonómico apostando, entre otros, por los recursos endógenos. Para ello cuenta con la colaboración de un centenar de agentes públicos y privados, que forman parte de la Red de Emprendimiento e Innovación.

En la primera etapa de este proyecto europeo se dará voz a otros agentes para que puedan aportar sus casos de buenas prácticas. Al respecto, conviene indicar que ayer, en la jornada previa a la "Smart and Green Mining Conference" organizada por el ICE, se celebró una sesión de trabajo en la que se expusieron proyectos de I+D+i desarrollados por la Asociación Europea para la Innovación en la Minería, Prometía (Mineral Processing and Extractive Metallurgy for Mining and Recycling Innovation Association); el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), y dos compañías españolas dedicadas a actividades extractivas.

Remix cuenta con un presupuesto total de casi dos millones de euros. De esta cuantía, al ICE le corresponden 210.625 euros como miembro del consorcio, de los que el 85 % son aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto se enmarca en el programa Interreg Europe, que incentiva el flujo de experiencias y conocimiento para mejorar las políticas de desarrollo regional. Está dirigido a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de los Estados Miembros y se centra en cuatro líneas: investigación e innovación, competitividad en las pymes, economía con baja emisión de carbono y uso eficiente del medioambiente y los recursos.

