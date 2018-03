Global Exchange ofrecerá su cambio de moneda a domicilio a los clientes de Self Bank

Oficina de Global Exchange

Global Exchange, multinacional especializada en el cambio de divisas, ha firmado un acuerdo con el banco digital Self Bank que permitirá a los clientes de la entidad bancaria beneficiarse del servicio de cambio de moneda a domicilio.

Con la medida, los clientes de Self Banck se ahorrarán trámites y tiempo a la hora de organizar su viaje al extranjero. Gracias a este acuerdo, los clientes de Self Bank podrán realizar un pedido online de más de 70 monedas distintas, y que estará disponible en un plazo de entre 2 y 4 días laborables.

Global Exchange, empresa especializada de cambio de moneda, con más de 20 años de experiencia y presencia en 21 países de los cinco continentes, puso en marcha el servicio de cambio de moneda online en 2014. La alianza entre ambas entidades permite a los clientes de Self Bank disfrutar de ventajas especiales y de precios muy competitivos en el cambio de moneda. Además, los pedidos de moneda extranjera de mínimo de 300 euros no conllevarán costes por gastos de envío y sí facilidades a la hora de entregar la moneda, ya que se pone a disposición de los clientes distintos puntos de recogida entre los que se encuentran el domicilio o el lugar de trabajo. Asimismo, se puede optar por recibir la moneda extranjera en oficina de Correos o en cualquiera de la red de oficinas físicas que Global Exchange pone a su disposición, entre las que se encuentran las del aeropuerto.

El presidente de Global Exchange, Isidoro J. Alanís, ha destacado que "el acuerdo firmado entre Global Exchange y Self Bank refleja la apuesta de ambas compañías por estar a la vanguardia de los servicios a sus clientes y mejorar así su experiencia online. Buscamos adaptarnos plenamente a sus necesidades para ofrecerles la mayor comodidad posible en el cambio de divisa, convirtiéndolo en un servicio sin desplazamientos ni esperas".

"Con este nuevo servicio online desde Self Bank buscamos una vez más hacer la vida más fácil y agradable a nuestros clientes, ahorrarles tiempo en sus viajes y dar al usuario una mayor libertad a la hora de tomar decisiones. En Self Bank buscamos empoderar a nuestros clientes y esta es otra forma de que ellos tomen el control de sus finanzas", explica el director general adjunto de Self Bank, Fernando Egido.

Con este acuerdo, Self Bank se une a la lista de empresas de referencia en el sector financiero español, que han incorporado la comodidad y rapidez del servicio de cambio de moneda online de Global Exchange.

Global Exchange es una multinacional española líder a nivel mundial en el sector del cambio de moneda en aeropuertos internacionales y otros ámbitos de gran afluencia turística. Fundada en 1996 en Fuentes de Oñoro, pueblo fronterizo de la provincia de Salamanca (España) cuenta actualmente con una red de más de 250 oficinas distribuidas en 55 aeropuertos internacionales de los cinco continentes. Con presencia en Brasil, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Guatemala, Jamaica, Jordania, Marruecos, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Suiza, Trinidad y Tobago, Uruguay, Rusia, Australia, Hong Kong y Turquía, la compañía finalizó el pasado año 2017 con 5,5 millones de Clientes atendidos y una plantilla superior a 2.000 empleados.

Self Bank es un banco digital español participado por Boursorama, la filial on line del grupo Société Générale y uno de los principales actores en banca digital de Europa. Con más de 17 años de historia, el banco digital ofrece una amplia variedad de productos y servicios de ahorro y de inversión como cuenta nómina, tarjetas, cuentas de ahorro, Bolsa, CFDs o más de 2.500 fondos de inversión.

Self Bank es el banco que busca empoderar a los clientes para que comiencen a tomar el control de la gestión de su dinero y les ofrece la independencia necesaria para que lo hagan del modo que ellos deseen. Ofrece una experiencia de cliente diferente y servicios de valor añadido para que sus clientes puedan gestionar sus finanzas a su manera de un modo fácil e intuitivo, a través de cualquier canal digital.

PUBLICIDAD