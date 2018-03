330 43

Herrera garantiza que Sáez Aguado tiene el apoyo del Gobierno y del PP "hasta el final de legislatura"

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha garantizado que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, cuenta con el apoyo del Gobierno y del PP "hasta el final de legislatura".

Así lo ha aclarado ante el Pleno de las Cortes en respuesta a la pregunta del portavoz Socialista, Luis Tudanca, al que señaló como "coautor" de los "mayores recortes" sobre pensionistas y empleados públicos impulsados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, informa Europa Press.

El portavoz socialista ha planteado a Herrera si considera que el sistema sanitario de la Comunidad está "ordenado" en referencia a las declaraciones del presidente del PP y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, quien aseguró la pasada semana que tenía la sensación de que los recursos sanitarios de la Comunidad están "desordenados".

Frente a esta situación el presidente de la Junta ha considerado que sólo un sistema sanitario "ordenado" puede permitir que más de 35.000 profesionales realicen 300.000 actos asistenciales en más de 4.500 centros de atención de la Comunidad.

No obstante, el presidente de la Junta ha reconocido que "hay muchas cosas que mejorar". "Estamos unidos trabajando, este consejero -sobre Sáez Aguado-- cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno de todo el Gobierno y con el apoyo de 42 procuradores que le apoyan y van a seguir haciéndolo hasta final de legislatura", ha aclarado.

Sin embargo, el portavoz del PSOE ha asegurado que le encantaría no seguir preguntando sobre sanidad porque así el PP "habría dejado de meter la pata". "Con lo que le gusta ser paternalista se lo dijimos, que abandonara idea de las unidades de gestión clínica", ha recordado Tudanca en referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula estas unidades por "vulnerar la libertad sindical".

"Ole y ole, una muesca más en el cinturón del consejero de Sanidad", ha reseñado el líder socialista, quien ha lamentado todas las decisiones "erróneas" en materia sanitaria, a lo que ha sumado las declaraciones de Fernández Mañueco sobre el "desorden" en sanidad.

"Quizá se arrepientan de no llevar a efecto la incompatibilidad para no votar dos cosas aquí y allí, son cómplices, no nos engañan ya con el juego del 'poli bueno o poli malo', están metidos hasta el cuello en arenas movedizas y cuanto más bracean más se hunden y la sanidad pública se están hundiendo por ustedes", ha lamentado Tudanca.

Ante esta alocución Herrera ha insistido en que Castilla y León cuenta con un "buen" sistema sanitario público gracias a los "excelentes profesionales", un servicio "complejo pero ordenado".

Tras esta aclaración ha advertido a Tudanca que de no dedicaría ni un segundo a la posibilidad de "recibir críticas de los propios" porque, a su juicio, el responsable socialista "sabe mucho más de eso", tras lo que le ha recordado sus votaciones en el Congreso como diputado por Burgos que le sitúan como "corresponsable" de los "mayores recortes" a pensionistas y empleados públicos.

PUBLICIDAD