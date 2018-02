Castilla y León inicia los trámites para implantar un impuesto a Garoña

Es raro que la Comunidad de Castilla y León, sobre todo sus depauperadas zonas limítrofes a madrid, dependan de las decisiones que se toman en Valladolid o León (don de no quieren saber nada de estas provincias..Avila/Segovia) no se haya escindido y estas pequeñas provincias abandonas no se conviertan en un polo de atracción de la riqueza de Madrid.



Les convendría más depender de Madrid que de Valladolid.



Donde se entiende que estas dos provincias tengan hospitales de referencia para enfermedades graves mucho más lejos que les supondría Madrid !!!



Vivan las autonomías y sus políticos !.