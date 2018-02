330 43

Castilla y León da la bienvenida a las quitas de deuda pero exige que sean también para las Comunidades que han cumplido

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha dado la bienvenida este jueves a las "quitas" y "reestructuraciones" de la deuda que ha planteado Montoro pero ha sido tajante al exigir que sean también para las autonomías que han cumplido los objetivos de déficit marcados por el Gobierno.

Marcos, en la imagen, ha recordado que todas las comunidades autónomas quieren tener beneficios en el futuro modelo de financiación autonómica y ha entendido que si se perdona deuda a los territorios que han gastado sin tener capacidad de gasto o que no han cumplido los objetivos habrá que hacer "lo mismo, en los mismos términos y con más motivo" para las autonomías que se han podido financiar en los mercados tradicionales sin acudir a la ayuda del Estado.

"Bienvenidos, pero bienvenidos todos a esa quita y, desde luego, con más motivo a los que hemos cumplido y no hemos gastado lo que no teníamos", ha sentenciado la portavoz de la Junta, quien ha aclarado que las comunidades cumplidoras exigen "igualdad" y no "nada excepcional", informa Ep.

Marcos ha abogado en todo momento por desarrollar este debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en el marco de los debates que se están llevando a cabo sobre el futuro modelo en el que se podrá hablar, según sus palabras, de todo lo que se considere pero siempre "con el rigor y la seriedad" que exige este asunto ya que está en juego la financiación "de los servicios sociales y de lo que nos da de comer", ha advertido.

Para la portavoz de la Junta entrar a valorar cada día lo que dicen unos y otros no parece "lo más oportuno" en el debate de la financiación de las comunidades autónomas si bien ha recordado que Castilla y León ha "defendido, defiende y defenderá siempre" una "financiación suficiente" que atienda a las especificidades de este territorio, como la extensión geográfica, la población o el envejecimiento junto a los costes derivados de la prestación de los servicios en estas circunstancias.

Milagros Marcos ha aclarado que a día de hoy no hay prevista ninguna reunión concreta con el ministro de Hacienda ni en el seno del CPFF pero se ha mostrado confiada en que se puedan dar pasos en el grupo de trabajo sobre financiación autonómica.

