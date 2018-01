330 43

PSOE y Podemos impiden la reforma del Estatuto de Castilla y León para suprimir los aforamientos de los procuradores

Los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos han suspendido la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir aforamientos ante el rechazo de PSOE y Podemos, que exigen que se extienda también a los miembros del Consejo de Gobierno.

Ante la falta de acuerdo PP y Ciudadanos han rechazado iniciar una modificación del artículo 22 del Estatuto en el que se regulan los aforamientos a pesar de que ambos grupos consideraron que con este acuerdo se daba un "primer paso" en la senda de la regeneración democrática.

Así, ante el rechazo PSOE y Podemos los portavoces de los grupos que han promovido iniciar esta reformas, Raúl de la Hoz (PP) y Luis Fuentes (Ciudadanos), han manifestado su "tristeza" y "decepción" por no haber dado este "primer paso". Así Fuentes ha asegurado sentirse "sorprendido" y ha asegurado que no se puede creer que la "nueva izquierda" de Podemos no sea capaz de avanzar para acabar con el "90 por ciento" de los aforamientos, informa Ep.

Para Fuentes, en la imagen, Podemos y PSOE no son capaces de avanzar en regeneración y se llenan de "excusas" para no respaldar un acuerdo al que, como ha destacado, Ciudadanos "ha arrastrado" al PP. Así, el portavoz de la formación naranja ha explicado que son los 'populares' los que no quieren avanzar para incluir a los miembros del Gobierno regional en la supresión de aforamientos, a pesar de lo que ha insistido en que la propuesta presentada este miércoles en las Cortes es "un primer paso". La reforma del Estatuto exige una mayoría cualificada.

Por su parte, el portavoz del PP ha reseñado que los 'populares' no avanzan en incluir al Gobierno porque, a pesar de estar de acuerdo, este paso debe darse en el marco de un acuerdo debatido en el Congreso de los Diputados.

De la Hoz ha insistido en que Podemos y PSOE utilizan "excusas de mal pagador" para negarse a avanzar en la eliminación de aforamientos y se ha preguntado por qué exigen en Castilla y León cosas que no aprueban en las comunidades en las que gobiernan en coalición e incluso, en el caso del PSOE, rechazan el en Senado la posibilidad de librar de esta figura a Gobierno central y autonómicos.

"El lenguaje de PSOE y Podemos es distinto donde gobierna y donde no", ha destacado, tras lo que ha recordado el acuerdo cerrado al inicio de la legislatura en el que se hablaba de "limitar" aforamientos y no de "suprimirlos", por lo que ha asegurado que no comprende cómo ahora estos dos partidos ponen la inclusión del Gobierno regional como condición 'sine qua non'.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha insistido en que su partido no respalda esta propuesta que ha partido de la "franquicia" de Ciudadanos a quien no "tolera" que dé clases de regeneración democrática. Así, ha insistido en que su partido apuesta por la supresión de todos los aforamientos, aunque éste no es un asunto "prioritario" para la formación que aboga por impulsar una reforma más profunda del Estatuto que incluya medidas que afectan a los ciudadanos como la creación de un suelo social o el blindaje de los servicios públicos.

Para Fernández el único objetivo que se persigue con esta iniciativa es "salvar la cara a Herrera y al resto de los miembros del gobierno autonómico" además de "profundizar" en "desigualdades". Frente a esto ha propuesto que se aborden otras cuestiones "de sentido común" como el establecimiento de sueldos a "todos" los procuradores con un máximo de tres veces el SMI con lo que se evitarían "sinsentidos" como "hacer el pleno en dos semanas".

No obstante ha insistido en que con la propuesta Ciudadanos "salvaba la cara" a Herrera en un momento en el que "los casos de corrupción se multimplican". "El único que se arrastra por la alfombra en la que pisa el PP es Cs", ha aseverado Fernández, quien ha tachado el reunión mantenida esta mañana sobre esta propuesta es un "paripé". "Supresión de aforamientos sí pero para todos", ha concluido.

Por último, el secretario del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, ha considerado que la propuesta presentada evidencia que a PP y Cs lo que menos les importa son los ciudadanos y sus derechos sociales, ya que "en ningún momento" se han abordado cuestiones como la creación de un suelo social como parte "fundamental" de la reforma del Estatuto de Autonomía.

"Qué miedo tiene Herrera y los miembros de la Junta para dar un paso e intentar librarse de lo que les da pánico que son los paseos por los juzgados de la Comunidad", se ha preguntado José Francisco Martín, quien ha defendido que dentro de las medidas de regeneración democrática hay más cosas como la creación de una oficina anticorrupción.

Martín ha arremetido también contra Ciudadanos, a quienes ha calificado de oposición "low cost". "Les arreglan dos calles en el pueblo donde tienen su casa rural y ya hacen el paripé", ha manifestado.

Sin embargo, ha dejado claro que el PSOE está "totalmente de acuerdo" con la eliminación de aforamientos, aunque, como ha advertido, "la corrupción no está en las Cortes está en la Junta".

De este modo, en la reunión de hoy el PSOE ha lanzado como propuesta que en Castilla y León se adopte el modelo que ha suscitado el acuerdo en Murcia para eliminar aforamientos tanto a diputados regionales como al gobierno regional. "Por qué lo que sirve para Murcia no se atreven a impulsarlo en Castilla y León", se ha cuestionado, a lo que ha respondido que "lo único que les obsesiona es el paseillo de Herrera y sus consejeros por los juzgados".

PUBLICIDAD