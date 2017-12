330 43

Herrera advierte de las "desigualdades" en materia fiscal: "Entre los vecinos de arriba y los de abajo me quedo sin ingresos"

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha lamentado "desigualdades" en materia fiscal ante la repercusión de acciones como la reforma del Cupo Vasco, un punto en el que ha advertido de que Castilla y León "entre los vecinos de arriba y los de abajo, me quedo sin ingresos".

En una entrevista a Onda Cero el presidente de la Junta ha reseñado que la autonomía política también requiere autonomía en materia financiera y fiscal y adoptar decisiones en torno a estas materias. No obstante, ha insistido en que Castilla y León es una región "ancha y laga" con vecinos "variopintos" como el País Vasco con sus propias competencias y Madrid con políticas tributarias como la práctica eliminación de los impuestos de patrimonio y sucesiones que Castilla y León "no se puede permitir".

En cuanto al País Vasco ha lamentado que sus responsables no hayan "cuidado" que 24 horas después de que se anunciara el nuevo Cupo se informara de una bajada de un impuesto de Sucesiones, algo que "pueden hacer ellos y no otras comunidades". "Quién va a invertir en Miranda de Ebro o en Burgos sabiendo que en Álava va a tener ventajas fiscales de esa naturaleza", se ha preguntado el presidente.

"Yo necesito algunos ingresos, si no, entre los vecinos de arriba y de abajo, me quedo sin ingresos propios y no puedo financiar, algo que no lo necesito para mí, para embajadas, ni para mi vida lujosa, que no tengo, sino para financiar la sanidad, los servicios sociales o la educación en el ancho y largo medio rural", ha aseverado.

No obstante, ha reiterado su petición al Ministerio de Hacienda de "buscar equilibrios" aunque ha comprendido que el Gobierno central debe buscar los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto General del Estado para 2018 después de que el PSOE "no se ponga al teléfono".

"Nadie nos ha explicado las cifras sobre las cuales se ha hecho el cálculo del Cupo, hemos conocido informes reiterados que ponen de manifiesto desigualdad importantísima y creciente entre financiación que recibe un ciudadano del País Vasco y de otras comunidades", ha reseñado Herrera en la entrevista recogida por Europa Press.

En este foro ha tachado de "ocurrencia" la propuesta del candidato socialista a presidente de la Generalitat de Cataluña, Miquel Iceta, de crear 17 agencias tributarias en el conjunto del país. "El momento es muy complicado, le tengo mucho respeto a Iceta y puede a partir del 21 de diciembre juegue un papel fundamental para mantener la racionalidad y para dar continuidad a una presencia activa de Cataluña en el modelo consticional", ha destacado el presidente.

No obstante ha insistido en que actualmente se vive un momento "muy complicado" y ha considerado que ante la campaña electoral en Cataluña no se puede "trufar el debate de propuestas que pueden ser guiños a determinados sectores pero que abren melones muy complicados".

Como debates "complicados" se ha referido a la quita de la deuda y a la última "idea" de Iceta de crear 17 agencias tributarias. "Parece que todo esto va a acelerar el debate multilateral para la reforma del modelo de financiación autonómica y local", ha considerado Herrera, que ha confiado en que todo esto se ponga sobre la mesa "con transparencia",

