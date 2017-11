330 43

El PSOE de Castilla y León cree "cruel" la actitud de Iberdrola y duda de que el decreto sirva para frenar el cierre

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado "cruel" la actitud de Iberdrola en torno al cierre de las térmicas de Lada y Velilla y ha dudado de que el Real Decreto para evitar su clausura sirva para frenar la actitud de la eléctrica.

Tras el encuentro celebrado este jueves entre el ministro de Energía, Álvaro Nadal, los presidentes de Castilla y León y Asturias, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, y presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el líder socialista ha lamentado que el presidente de la Junta haya conseguido la "nada más absoluta" de este encuentro con su "gran amigo" y presidente de la "eléctrica de referencia" de la Comunidad, informa Europa Press.

"Para qué sirve tener a Herrera y al PP gobernando esta Comunidad" se ha preguntado Tudanca, quien ha recordado que según ellos una moción aprobada en el Congreso iba a abocar al cierre de las térmicas en 2020 y "ahora resulta que el éxito es que Iberdrola retrase dos años los trámites".

En este sentido, el líder socialista, en la imagen, ha confiado en que el Gobierno "diga la verdad", aunque ha dudado de que la intención del Real Decreto sobre las térmicas sea evitar el cierre. "El Gobierno tiene instrumentos de sobra para hacerlo si quiere, lo que me temo es que no quiere, que todo esto no era nada más que para tratar de justificar el regalo de nuevos incentivos a las eléctricas, pero no para impedir el cierre de las térmicas sino para alargar la vida útil de las nucleares hasta los 60 años que es lo que verdaderamente busca el señor Nadal con el Real Decreto", ha aseverado.

Frente a esta actitud Tudanca ha defendido que los socialistas abogan por que se queme el carbón autóctono como su "única garantía de supervivencia". "El Gobierno lo que quiere es salvar las centrales nucleares, el tiempo nos dará la razón", ha aseverado.

Tudanca ha considerado que a Iberdrola "le importa un bledo" la situación en la que se quedan las comarcas en las que se sitúan las térmicas, tras lo que ha recordado que los poderes públicos sí sirvieron para que altos cargos del PP se involucraran en una "trama de corrupción" para la adjudicación de parque eólicos. "Ahora el PP no tiene siquiera capacidad de influencia para que Iberdrola rectifique y alargue la vida de las térmicas para que se queme carbón de Castilla y León", ha concluido.

