El PSOE dice que las cuentas están hipotecadas por el peso de la deuda

El portavoz de Hacienda del GPS sostiene que la amortización de deuda sube en 252 millones de euros, lo que deja el crecimiento de las cuentas en el 3,5% y no el 5,5% del que habla la Junta.

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, aseguró hoy que el proyecto de presupuestos para la Comunidad para el año 2018, que hoy presentó la Junta, está "hipotecado" y es "falso".

Así lo señaló Martín en rueda de prensa con el presidente del GPS, Javier Izquierdo, tras conocer los primeros detalles de las cuentas del año próximo que recogen un crecimiento de la amortización de la deuda de 252 millones de euros (un 26,95 por ciento más).

De este modo, según explicó el socialista, los presupuestos para 2018 no crecen un 5,5 por ciento, tal y como ha señalado el Ejecutivo, sino que lo hacen en un 3,52 por ciento, una vez aplicada la cuantía dirigida a la citada amortización de deuda. "De cada 100 euros, 13 van dirigidos a la amortización de deuda", remarcó.

Además, no cumplen con el suelo de gasto social, ni el comprometido por la Junta ni al que aspira el PSOE. Es decir, explicó, entre las tres consejerías sociales (Sanidad, Educación y Familia) no se alcanza el 80 por ciento del gasto no financiero ya que acumula un déficit de 92 millones de euros, a los que hay que sumar 60 de los dos ejercicios anteriores.

Asimismo, las cuentas no compensan los recortes de los últimos años, que se sitúan en los 3.024 millones de euros en el bloque social y en 2.125 en el bloque de promoción económica.

En lo que se refiere al acuerdo entre PP y Ciudadanos, "el partido low cost y calderilla", el portavoz de Hacienda incidió en la necesidad de que expliquen dónde están las cuantías de cada una de las 50 medidas pactadas.

Por ejemplo, explicó en la Ley de Medidas que la Junta envió al CES no aparece la reducción general del Impuesto de Sucesiones, ni el de Residuos con el que la Junta ha dicho que recaudará 10 millones de euros.

Se trata, añadió, de "una declaración unilaterial de bajada de impuestos simulada y en diferido", sostuvo Martín, quien también censuró que en el acuerdo se venda que crecen las inversiones en Sanidad y Educación, cuando lo hacen a menor ritmo que en otros ejercicios.

Así, explicó en Sanidad el incremento es del 16 por ciento, frente al 29 por ciento del 2015 y en Educación del siete por ciento, frente al 40 por ciento del año pasado.

Finalmente, José Francisco Martín remarcó que lo importante, no obstante, es la ejecución presupuestaria después de que en 2016 se diera de baja el 29 por ciento de las inversiones presupuestadas y no se ejecutaran 420 millones de euros de lo que se mantuvo (el 29 por ciento de lo aprobado en las Cortes).

A modo de ejemplo, recordó que en Educación no se ejecutaron 24 millones de euros (39 por ciento), mientras que en Sanidad se dieron de baja inversiones en un 32 por ciento y de lo que estaba presupuestado no se ejecutó otro 36 por ciento.

"Esta es la realidad y para esto sirven unos presupuestos que son mentira, que están hipotecados, no cumplen el suelo social y no ejecutan", concluyó.

