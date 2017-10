330 43

Junta, PP y Cs cifran en 500 millones el impacto de su acuerdo para aprobar los presupuestos de Castilla y León

La Junta de Castilla y León, el Grupo Parlamentario Popular y Ciudadanos han cerrado este martes un acuerdo que incluye 50 medidas que garantizan la abstención de la formación naranja para sacar adelante el Presupuesto General de la Comunidad para 2018, un conjunto de acciones tributarias y de gasto por más de 500 millones de euros.

El acuerdo ha sido rubricado este martes por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario general de Ciudadanos en Castilla Y León, Luis Fuentes, en la sede de la Presidencia del Gobierno regional, informa Europa Press.

Entre las medidas destacan la ampliación de 300.000 a 400.000 euros el máximo exento en el impuesto de sucesiones, como adelantó eleconomista, el aumento de la deducción por primer hijo en el IRPF en 300 euros más o la ampliación de la gratuidad de los libros de texto a las familias que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, lo que supone que llegará a 25.000 más (125.000 en total).

Otras de las cuestiones incluidas es una reducción de la tasas universitarias de un 5 por ciento, la supresión de tasas en materia agroalimentaria y el compromiso expreso de que en el Presupuesto del próximo año no se incluirán nuevas cargas impositivas para personas físicas y pymes.

Este último punto, según han explicado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Pablo Yáñez, no exime a la Junta de la creación de un gravamen sobre el tratamiento de residuos nucleares asociado al desmantelamiento de la nuclear de Garoña.

Este ha sido uno de los principales escollos advertidos en la negociación ante la negativa de Ciudadanos de impulsar medidas que "lastren" la actividad económica, algo que, a juicio de Yáñez, ocurriría con este impuesto.

Sin embargo, Del Olmo ha garantizado que la recaudación del mismo está incluida en el capítulo de ingresos del Presupuesto General de la Comunidad para 2018 que se presentará mañana, no obstante, ha dejado claro que, a pesar de que no aparece en la Ley de Medidas Tributarias existen otras vías para su aprobación que, en todo caso, se podría producir a lo largo del año y no a 1 de enero.

Para Del Olmo la negociación de este acuerdo con Ciudadanos ha sido "fluida" y da continuidad al rubricado en torno al Presupuesto de 2017, al tiempo que ha señalado a la formación naranja como un socio "leal, cordial, integrador y constructivo", mientras que Yáñez ha insistido en que con estas medidas se demuestra que los cinco escaños de Ciudadanos son "decisivos" en la Comunidad.

