Miriam González: "Me enerva que el Gobierno no haya desplegado una estrategia internacional contra el secesionismo"

Expresa su preocupación por la falta de una estrategia internacional ante la situación

VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

La asesora, abogada y presidenta honorífica de la Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña, Miriam González Durántez, considera necesaria "serenidad" para solucionar el conflicto surgido en Cataluña, algo que ahora es "imposible" con ánimos tan "exaltados" y ha advertido de que no hay que "hipotecar" a España.

González Durántez, que asesora a empresas y gobiernos en torno al Brexit, se ha expresado así en el marco de la apertura del curso económico de Castilla y León, que se ha desarrollado en la Feria de Valladolid, donde ha ofrecido la conferencia central.

La abogada vallisoletana ha calificado de día "tristísimo" el 1 de octubre, que han dejado unas imágenes que, como pudo ver en su viaje de Londres a Valladolid, considera "vergonzosas" en un conflicto del que ha culpado a los independentistas. "No daba crédito a lo que veía por las provocaciones a las fuerzas de seguridad y la utilización de los niños", ha asegurado.

Aunque ha asegurado que entiende las dificultades de gestión de la situación y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha afirmado que la "enerva" y "preocupa" que ni el Ministerio de Exteriores ni el Gobierno de España hayan elaborado una estrategia internacional para que el secesionismo haya logrado el "éxito" que ha su juicio ha tenido en el ámbito internacional.

González ha advertido de que nadie puede echar un pulso al Estado, pero al mismo tiempo considera que "ningún catalán sobra en España", ni los que fueron a votar en uno u otro sentido al referéndum ilegal ni los que no lo hicieron, "ni siquiera Puigdemont", y cree que hace falta tiempo para encontrar una solución que ahora es "imposible" con los ánimos "tan exaltados".

Así, ha insistido en que sólo se puede solucionar el tema "desde la serenidad" porque lo que está en juego es "el futuro" y el bienestar de todos los jóvenes y niños, españoles y catalanes.

González Durántez no espera ningún tipo movimiento empresas de España que revancha contra Cataluña ni al revés y cree que todos deben fomentar mucho más el contacto, porque a su juicio ayudar a solucionar el conflicto no es sólo labor de la clase política, sino de todos. A este respecto, ha abogado por reflexionar sobre lo que se podría haber hecho y no se hizo para evitar este conflicto.

Además, tras incidir en que no es tarde para hacer las cosas de otra manera e incidir en que las imágenes del domingo "pasarán", ha señalado a tres partes para sentarse a dialogar como son el Estado, los catalanes independentistas pero también los catalanes no independentistas y ha pedido "prudencia y flexibilidad".

A pesar de todo, ha expresado su optimismo y ha puesto como ejemplo de la superación de conflictos independentistas Escocia, Irlanda del Norte o el propio País Vasco, aunque cada uno con sus características, pero todos ellos con la característica común de que los cambios sociales se han producido "más rápido" de lo que en principio se esperaba.

En cualquier caso, ha señalado que la situación de Cataluña "no puede hipotecar el futuro de España" y ha incidido en que la recuperación económica es una realidad que no se puede "desaprovechar".

