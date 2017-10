Asaja y UCCL denuncian las "subidas desmedidas" del precio de los seguros agrarios

Si es que Agroseguro es un monopolio privado, disfuncional y mantenido contra toda lógica por sus poco claras alianzas con funcionarios de la administración.



Pueden fijar los precios que quieran, ser oscuros en su composición y que soporten sus propias ineficiencias, reforzadas encima por la subvención pública, exclusiva para el monopolio, para que se esfuercen aún menos.



No hay oferta alternativa, no hay competencia y los directivos de la "Comisión de la Incompetencia"como siempre, miran hacia otro lado para no molestar los intereses a determinadas personas.



Pero vivimos en una "economía de mercado", nos dicen.



Spain is different