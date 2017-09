Dos mil desempleados de Castilla y León están pendientes de la renovación del Plan Prepara

Oficina del paro

UGT reclama a la Junta que mantenga una "posición firme" para que el Gobierno renueve el Plan Prepara, que afecta a 2.000 parados de Castilla y León sin prestaciones.

El día 18 de septiembre se desarrollará una reunión en la cumbre entre el Ministerio de Empleo y los homónimos de las 17 Comunidades Autónomas para decidir y definir las ayudas hacia los trabajadores desempleados sin ningún ingreso, tras agotar la prestación y/o el subsidio por desempleo.

Para la UGT de Castilla y León "indigna y preocupa" la falta de compromiso del Gobierno de España al no prever la finalización del plan, conjugado con los datos de desempleo y las sentencias de los tribunales. "Una vez más las no decisiones del gobierno se ceban con los desempleados más desprotegidos que son aquellos que no tienen ningún tipo de ingresos. Esta falta de previsión hacia los más desfavorecidos nunca se da cuando se trata de otros intereses, como el tema de las autopistas o la plataforma castor", afirma el sindicato.

UGT insta al Gobierno a prorrogar el Plan Prepara con efecto retroactivo al 15 de agosto, tal y como se acordó en la reunión que mantuvo el Ejecutivo con los interlocutores sociales, el 14 de agosto. De esta ayuda se han beneficiado 11.146 trabajadores de la Comunidad en los tres últimos años y en torno a 2.000 están esperando que ocurre en las próximas fechas con su única fuente de ingresos.

Castilla y León se encuentra a la cola de los desempleados sin prestación con una tasa de cobertura del 45,9%, frente a la de España con un 55,5%. En la Comunidad hay 83.917 parados que no reciben ningún tipo de prestación económica, según el sindicato.

Por ello, UGT rquiere a los representantes de la Comunidad que mantengan en la reunión con el Ministerio de Empleo una postura firme, propositiva y que "con carácter de urgencia estas ayudas lleguen a los desempleados de nuestro ámbito ya sea a través de gestión estatal o autonómica, ya que la necesidad de los trabajadores es apremiante".

UGT insiste en la necesidad de acometer una revisión en profundidad de estos programas de protección y ayudas dirigidas a los colectivos con más dificultades de inserción en la mesa de diálogo social, con el objetivo de que se incrementen los derechos de los desempleados y se consiga que la evaluación y diagnóstico y los itinerarios personalizados de inserción, sean un derecho básico de todas y todos los desempleados de este país.

Para la Unión General de Trabajadores es necesario un verdadero Plan de Choque por el Empleo, en el que UGT ha propuesto en la mesa la evaluación de todos los desempleados/as actuales con el fin de establecer itinerarios personalizados de inserción.

