Miles de agricultores reclaman en Valladolid ayudas directas por la sequía

Un momento de la protesta

Miles personas se manifestaron hoy en las calles de Valladolid para reclamar ayudas directas a los profesionales del campo para paliar los efectos de la sequía.

En la concentración han participado 8.000 personas según las organizaciones agrarias y 2.000 según la Policía Local han lanzado consignas a favor del sector y en contra de la actuación en esta crisis de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina y la consejera Milagros Marcos.

En las pancartas se podían leer frases como "Menos milagros y más soluciones", en referencia a la consejera de Agricultura de Castilla y León, o "Tejerina, Tejrina, el campo se arruina".

En la manifestación, que estuvo encabezada por los responsables de las organizaciones convocantes, los profesionales del sector agrario han reclamado a Junta y Gobierno central "más atención" para un sector que supone un 20 por ciento del PIB regional y que "si se cae, caerán muchos servicios e industrial que hay alrededor", según el coordinador regional de la UCCL, Jesús Manuel González Palacín, que ha pedido a las administraciones a coordinar actuaciones y poner sobre la mesa ayudas que salven las explotaciones.

Palacín ha reclamado mayor voluntad política a Marcos y Tejerina para abordar la crisis del campo en Castilla y León ante una situación "catastrófica" y que constituyan una mesa de negociación para abordar la concesión de ayudas directas.

El presidente de Asaja en la Comunidad, Donaciano Dujo, ha cuantificado en más de 1.500 millones de euros las pérdidas de la que ha definido como la "peor campaña de los últimos 25 años" y ha reclamado, además de las ayudas directas para el sector, ayudas fiscales como la condonación de la Seguridad Social o de las tarifas de riegos, además de otras ayudas económicas y fiscales para los jóvenes agricultores y ganaderos o para los que hayan hechos inversiones en sus explotaciones.

Dujo ha argumentado que "el campo ha sido el motor durante los años pasados de la economía de esta región, hemos tirado del empleo, del medio rural, hemos hecho lo posible para que en esta Comunidad no se perdiese empleo, pero ahora necesitamos ayuda de las administraciones".

En la misma línea han ido las reivindicaciones del secretario general de UPA en la Comunidad, Aurelio González del Río, que ha criticado que los gobiernos central y regional no han querido asumir la gravedad del problema del agro castellano leonés. "Lo único que ofrecen es hablarnos de la PAC y eso no es una aspirina que sirve para todo, es nuestra y la venimos trabajando desde el año 92".

Finalmente, ha vuelto a incidir en la necesidad de los profesionales de recibir ayudas de carácter específico porque los agricultores y ganaderos "no van a aguantar más si no hay dinero encima de la mesa" porque el sector necesita sobrevivir y "no podemos permitir tener pérdidas ni que cierren explotaciones".

Los convocantes han advertido que convocarán nuevas movilizaciones si las admiistraciones no atienden sus reinvindicaciones.

