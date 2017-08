Castilla y León apoya que el Gobierno elabore una normativa para evitar el cierre de la central térmica de Compostilla

La Junta de Castilla y León apoya que el Gobierno elabore una normativa para evitar el cierre de la central térmica de Compostilla, en la provincia de León.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha expresado la "insistencia" de la Junta para que se cambie la normativa por parte del Gobierno y ha asegurado que el Ministerio tiene esa voluntad, pero no a través de una norma con rango de ley, sino mediante un decreto para que no se cierre la instalación ya que los partidos de la oposición no parecen dispuestos a apoyar una medida legislativa.

Tras destacar que la Junta no tiene competencias sobre el suministro de carbón a las térmicas, ha explicado que la postura es de diálogo tanto con el Gobierno como con Endesa.

No obstante, Del Olmo ha lamentado que Endesa, que si bien no ha comunicado intención de cerrar, no esté comprando carbón extraído en León y ponga condiciones para hacerlo que "no son las más apropiadas".

