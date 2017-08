Las Plataformas en contra de las minas en Ávila tachan de "despropósito" la Estrategia Minera de la Junta de Castilla y León

Las plataformas en contra de las minas de Ávila aseguraron que la nueva Estrategia de Recursos Minerales para el periodo 2017-2020, aprobada por la Junta de Castilla y León, "con nocturnidad y alevosía durante el verano, constituye "un verdadero despropósito" para la provincia.

Las plataformas "No a la mina en la Sierra de Ávila", "No a la Mina en la Sierra de Yemas" y "No a la mina en el Valle del Corneja" consideran que la nueva Estrategia de Recursos Minerales para el periodo 2017-2020 constituye un verdadero despropósito para Ávila", por tener como único fin el fomento y promoción de la minería. Con el agravante, añaden, de que para ello utiliza recursos públicos que podrían dedicarse a servicios sociales que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos.

Estas plataformas quieren destacar que la Estretegia puede ser apropiada para otras provincias, atendiendo a la diversidad de cada territorio y sus necesidades particulares como Palencia, Burgos o León, esta última aquejada por una fuerte reconversión minera.

En su opinión, en la Estrategia no se han tenido en cuenta sus propuestas, a las que la Junta ni siquiera ha dado respuesta, denotando una administración para la que priman los intereses de empresas y promotores mineros frente a los intereses generales.

El único fin de esta estrategia, afirman, es considerar susceptible de explotación cualquier mineral que se encuentre sobre el territorio, independientemente de su impacto ambiental, lo cual supone una amenaza para los entornos rurales y naturales de la provincia y de la población que en ellos se asienta, despreciando las actividades económicas arraigadas en los municipios. Y es que si bien, en ella se habla sobre sostenibilidad, se confunde el concepto de sostenibilidad con el de viabilidad presente y futura de la minería, sostienen.

El concepto de sostenibilidad incluye, además del respeto al entorno medio ambiental, la viabilidad del resto de actividades en el presente y en el futuro. "Una actividad no debe eliminar al resto de las existentes, algo que en el entorno rural supone la base de la fijación de la población", afirman.

Sin embargo, añaden que "en un intento desesperado por convencernos de algo incomprensible", la consejera de Economía, Pilar del Olmo, resalta que la minería es un nicho de empleo y fija población en el medio rural. En este sentido, aseguran que pueden "demostrar con estudios" cómo pueblos, o entornos rurales afectados por la minería, desde hace años, han visto su población decrecer, algo que contradice sus palabras.

Otros datos vienen a desmontar lo argumentado por la Junta y es la irrelevancia del sector minero, que solo supone el 0,4% de los ocupados en Castilla y León. Es más, en el caso de minerales industriales, entre los que se encuentran las arenas feldespáticas que pretenden extraerse, supone tan solo el 0,05%, habiéndose destruido más de 80 empleos en 8 años (de 2007 a 2014), el equivalente al 17% del total. Y todo ello, por no hablar de los municipios mineros que pierden población como Aldeavieja, por poner un ejemplo.

En cuanto a los datos que aporta sobre el empleo: 483 explotaciones mineras activas en Castilla y León, en las que trabajan más de 4000 personas, solo supone una media de 8,2 trabajadores por explotación minera. ¿Se ha preguntado la consejera cuántos empleos realmente sostenibles se destruyen?, se preguntan.

Reseñables son también las quejas expresadas en el documento presentado por la Junta con respecto a la dificultad de implantar la minería en determinados lugares de la Comunidad, debido a las normas medioambientales y urbanísticas.

En cuanto al apartado de recursos energéticos, que son los que más ratio de explotación tienen en la Comunidad, la Estrategia especifica el auge de las labores a cielo abierto frente al proceso de abandono definitivo de la minería de interior. El problema estriba en que los trabajos de extracción en la minería a cielo abierto se desarrollan, actualmente, principalmente con explosiones de material explosivo y manejo de materiales con maquinaria pesada, lo que indica una muy baja necesidad de personal en la explotación y con una alta cualificación y formación.

