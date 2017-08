La Audiencia de Valladolid ratifica la anulación de una hipoteca multidivisas por falta de transparencia

La Audiencia de Valladolid ha ratificado una sentencia contra Bankinter por "falta de transparencia" en la contratación de una hipoteca multidivisa.

Un funcionario vallisoletano y su mujer que, sin ser clientes de Bankinter, contrataron con esta entidad el préstamo para adquirir su vivienda. El banco había ofertado al colectivo de trabajadores del que formaban parte una hipoteca multidivisa en francos suizos. Alababa las ventajas de este producto, pero no hizo incidencia en los grandes riesgos.

La pareja contrató un préstamo de 160.000 euros con Bankinter. Ninguno de ellos había realizado inversiones especulativas o arriesgadas y carecían de conocimientos financieros. Se trataba de dos consumidores que querían comprar una vivienda donde establecer su hogar con la hipoteca más ventajosa. La oferta del Bankinter lo parecía.

En el banco les expusieron que pagarían una cuota en francos suizos correspondiente a 642,63 euros, mientras que en euros sería de 730,63. Lo que nadie les advirtió es que este tipo de producto podía volverse en su contra. Después de diez años en los que desembolsaron 56.163,20 euros con el pago de sus cuotas, debían a la entidad casi 168.000 euros.

Acudieron a ASUFIN en busca de ayuda y se interpuso demanda contra Bankinter por abusividad en la cláusula y falta de transparencia: no se les informó ni verbal ni por escrito, la oferta se entregó y firmó el mismo día, no se les hicieron test de idoneidad y no se les planteó lo que podía ocurrir en el peor de los casos.

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valladolid falló a favor del afectado el 16 de enero de 2017. Bankinter recurrió y la Audiencia Provincial de esta localidad ha vuelto a darles la razón. El tribunal insiste que se anula la cláusula multidivisa por la falta de transparencia, porque los afectados no fueron alertados de los riesgos y no por error de vicio en el consentimiento.

La sentencia del TS de 24 de marzo de 2015 incide en que las cláusulas deben redactarse de manera clara y comprensible: "Mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una redacción comprensible".

El tribunal estima que los afectados no tuvieron la posibilidad real de contrastar el producto con otros: "y desde luego no se les describió el escenario que ha sido una realidad". Después de diez años adeudan todavía más de la cantidad inicial que percibieron.

Por tanto, la Audiencia Provincial confirma la sentencia de 16 de enero de 2017 en la que se condenaba a Bankinter a anular la cláusula multidivisa y reconfigurar el contrato. El banco debe restar a los 168.000 euros las cantidades pagadas recalculándolo en euros y pagar las costas del juicio.

