Archivan las actuaciones contra el alcalde del PP acusado de viajar a Japón invitado por una empresa

El magistrado instructor ha sobreseído provisionalmente las actuaciones contra el procurador del PP y alcalde de Olmedo (Valladolid), Alfonso Centeno, al considerar demostrado que el viaje a Japón por el que se le investigaba fue pagado por él y no por Isolux-Corsán.

Según ha informado el propio Tribunal, el sobreseimiento se acuerda por no ser los hechos constitutivos de delito al haberse demostrado que el viaje a Japón no lo pagó Isolux-Corsan sino que lo hizo el propio Centeno.

El auto señala que los gastos del viaje de Centeno y su esposa no lo pagó la empresa citada, sino "él mismo", por lo que solo podría ser cohecho la organización y gestión. No obstante, señala que las relaciones del dirigente "popular" con estas compañías "deberían haber sido estrictamente institucionales" y destaca que algunos correos electrónicos demostraban el "interés" por la presencia del exdiputado por parte de las empresas, con las que reconoce la Diputación mantenía relación.

"Ha de aceptarse no sólo que los correos que levantaron la sospecha de que el viaje al Japón del investigado y su esposa lo había pagado Isolux-Corsan no acreditan ni siquiera indiciariamente que fuesen sus concretos gastos, y no los de algún otro viajero, los que allí se mencionan, sino que la documentación presentada por el inculpado es suficientemente acreditativa de que lo pagó él, y que el haber dejado la organización del mismo en manos de una empresa interesada en adjudicaciones propias de su cargo no alcanza a constituir dádiva, presente o retribución penalmente significativa?, recoge.

El TSJCyL incoó diligencias previas por presuntos delitos de cohecho y prevaricación contra Alfonso Centeno y le tomó declaración el pasado miércoles 7 de junio en calidad de investigado, informa Ep.

El Tribunal asumió la competencia de la causa después de que Centeno figurara en el sumario de presuntos sobornos del "caso ADIF", que nació en Barcelona por los sobrecostes millonarios en las obras del AVE, adjudicadas a Isolux-Corsán.

El pasado día 12 de mayo se recibieron en la referida Sala las anteriores diligencias previas seguidas, entre otras personas, contra Alfonso Centeno Trigos, en virtud del auto de inhibición dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid respecto de la causa del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona que desde enero de 2014 investiga diversos delitos a raíz de la querella del fiscal contra cargos directivos de ADIF, Inocsa Ingeniería, S.L. y Corsán-Corvián Construcción, S.A.

La condición de aforado de Centeno y la presunta comisión de los delitos imputados en territorio de Castilla y León llevó al TJSCyL a asumir a competencia de los hechos, que ahora ha decidido el sobreseimiento provisional de los mismos.

Centeno alegó el pasado mes de febrero, tras destaparse los hechos, que se trató de un viaje "privado" que él sufragó personalmente, para lo que entregó a los medios de comunicación una copia de la factura y del contrato de financiación, ya que la cuantía total se pagó en tres plazos

