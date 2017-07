Asaja denuncia que la empresa pública Saeca deniega el 30% de las solicitudes de préstamos por sequía y heladas

La organización agraria ASAJA de Castilla y León ha constatado, con información recibida de varias entidades financieras, que la empresa pública SAECA está denegando el 30 por ciento de las solicitudes de avales para préstamos al sector agrario para paliar los efectos de la sequía.

Conseguir el aval de SAECA es requisito imprescindible para beneficiarse de la bonificación de intereses regulas por la Orden AYG/546/2017, de 29 de junio, que es la medida estrella puesta en marcha por la Consejera de Agricultura, Milagros Marcos, para afrontar la catástrofe agraria en Castilla y León.

ASAJA de Castilla y León considera que la medida de los préstamos, "vendida a bombo y platillo, es todo un fiasco, y hasta una afrenta al sector" ya que las resoluciones denegatorias no están motivadas por la no viabilidad de las explotaciones, pues su trasfondo es la inexistencia de una partida presupuestaria suficiente, en los presupuestos del Estado, para cubrir las comisiones y gastos que tiene tarifadas SAECA para estas operaciones. Para la organización, si de verdad el treinta por ciento de las explotaciones profesionales de Castilla y León carecen de viabilidad económica y por lo tanto no pueden asumir un mayor endeudamiento, sería motivo para calificar de "auténtico fracaso" la política agraria de la Junta y del Ministerio de Agricultura, pedir responsabilidades mayores, y justificaría sobradamente la necesidad de las ayudas directas que se vienen reclamando desde ASAJA y otras organizaciones agrarias.

Ante el fracaso de la "medida estrella" de la Consejería de Agricultura para afrontar el año agrario catastrófico, y el escaso alcance de otras medidas menores, ASAJA pedirá a Milagros Marcos, en la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León que se celebrará el próximo jueves 13 de julio, una revisión total de las medidas de apoyo al sector. Los cuatro ejes fundamentales para apoyar al campo en un año como este han de pasar por una mayor dotación presupuestaria al seguro agrario, préstamos subvencionados accesibles a todos los agricultores profesionales, ayudas directas de mínimis, y pago inmediato de todas las ayudas pendientes.

ASAJA hace un llamamiento a las entidades financieras para que "no dejen tirados en la cuneta" a sus clientes agricultores, y pacten con ellos la renegociación de la deuda y nuevas operaciones de crédito a interés preferencial y con al menos dos años de carencia.

