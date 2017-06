La cosecha 2016 de la DO Rueda obtiene la calificación de "muy buena"

Reunión del Pleno del Consejo Regulador

El pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Rueda ha ratificado la calificación de la cosecha 2016 como "muy buena", tras estudiar el informe y resultados del comité de cata.

Según los datos del informe, señala la DO, "las condiciones de madurez han dado como resultado vinos intensos con buenas condiciones de estructura en boca dadas las condiciones de graduación y acidez registradas, consiguiendo que el carácter varietal de la verdejo esté presente claramente en los vinos, manteniendo un buen nivel".

El único "Master of Wine" español, Pedro Ballesteros, que fue el encargado de leer la valoración del del Consejo Regulador de la DO Rueda, felicitó a los productores por el éxito comercial "sin precedentes" del verdejo de Rueda. Además, mostró su aprecio por el hecho de que este éxito no es óbice para que la prioridad actual sea investigar en calidades, terruños e innovaciones que sitúen a Rueda como región clásica de vinos finos a nivel mundial.

Esta calificación viene avalada, según la nota de la DO Rueda, por la buena acogida del vino entre los expertos. Citan el caso de Carlos González, director de la Guía Peñín, quien asegura que "los verdejos más singulares y auténticos son los de Rueda". Unas declaraciones realizadas tras catar el pasado mes de marzo 238 vinos de la denominación, durante su visita a Rueda acompañado por su equipo de expertos.

También está relacionado con los premios obtenidos en los diferentes certámenes de vino celebrados a nivel mundial. A las 30 medallas obtenidas en el último Concurso Mundial de Bruselas, se suman, entre otras, las 15 obtenidas este mes de junio en la 31 edición del Concurso Baco cosecha 2016, o las cinco medallas del concurso Challenge International du Vin, celebrado en Burdeos.

Por último, los consumidores que son los "grandes jueces" también refrendan la calidad de la cosecha 2016. Según el último informe de la consultora AC Nielsen (2016), la DO Rueda aglutina el 40,5 por ciento de las ventas en España de vino blanco de calidad. Además, Rueda es la denominación de vino blanco preferida por los jóvenes consumidores españoles, que los consideran frescos, suaves y afrutados, y los asocian al buen tiempo y a los momentos compartidos. Unos atributos muy valorados también entre las mujeres, sector en el que sigue aumentando el consumo de vino blanco DO Rueda.

