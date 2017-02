Herrera mantiene la incertidumbre sobre su continuidad al frente del PP de Castilla y León

Herrera durante la Junta Directiva

Herrera mantiene la incertidumbre sobre su nominación como candidato a renovar la Presidencia del PP de Castilla y León y pregunta a los líderes provinciales de su partido sobre la conveniencia de compartir el cargo con la dirección de la Junta.

El presidente del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, no ha desvelado si optará o no de nuevo a liderar el partido en la Comunidad de cara al próximo Congreso que se celebrará el 1 de abril, aunque sí ha reconocido que no ha dedicado el tiempo que "merece" a dirigir el PP, por lo que ha pedido a los líderes congregados en la Junta Directiva que reflexionen sobre la conveniencia de mantener la unión de las presidencias de la Junta y del PP.

Herrera ha aprovechado su intervención en este foro del partido para reconocer que ha dedicado "todo" su "tiempo y entusiasmo" a atender las tareas de Gobierno como presidente de la Junta y a dar cumplimiento a sus compromisos de investidura, tras lo que ha asegurado ser "plenamente consciente" de que no ha dado al partido "toda la atención y tiempo que merecen" y que "necesita y necesitará hasta 2019".

El presidente del PP de Castilla y León ha insistido en que en 2019 no volverá a ser candidato a la Junta de Castilla y León aunque su compromiso "sí llega" hasta 2019. "No tengo derecho a bajar la guardia estos dos años dedicando todo mi tiempo y esfuerzo en las tareas de Gobierno", ha aseverado, tras lo que ha señalado que esta situación es algo que deben valorar quienes piensan "que hay que mantener unidas presidencia del gobierno y del partido".

En la Junta Directiva del PP de Castillay León se dio el pistoletazo de salida al proximo congreso regional del partido.

El secretario de Organización y secretario general del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, será el presidente del Congreso, que se celebrará el próximo 1 de abril en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

De esta forma, a la Presidencia de Raúl de la Hoz se suman como vicepresidenta Virginia Arnáiz y como secretario, Luis Domingo González Núñez. Mientras, serán vocales Paloma Bonrostro, Teresa Díaz, Jesús Domínguez, María García, Yolanda Gutiérrez, María José Heredia, Daniel Llanos y Jesús de Prada.

Asimismo, se aprobaron las ponencias. La primera, la Ponencia Política y de Estatutos, estará coordinada por Antonio Silván y tendrá como ponentes a Alfonso García Vicente, María Jesús Moro, María Ángeles Ortega y Magdalena Rodríguez. Por su parte, la Ponencia Económica y de Administración Territorial la coordinará el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, y contará entre sus ponentes con Salvador Cruz, Raquel Fernández, Ángel Ibáñez y Rocío Lucas. Finalmente, la ponencia social estará coordinada por la consejera de Familia, Alicia García, y tendrá como ponentes a Isabel Blanco, Mar González, José Antonio Martínez Bermejo y Alejandro Vázquez.

