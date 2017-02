Los tribunales reabren el caso de las prejubilaciones millonarias en Caja Segovia

Manuel Escribano y Atilano Soto, exdirector general y expresidente de Caja Segovia

La Audiencia de Segovia ha decidido reabrir el caso de las prejubilaciones millonarias que se otorgaron exdirectivos de la desaparecida Caja Segovia, que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 archivó en junio de 2016 al no encontrar delito.

La decisión de la Audiencia segoviana guarda relación con la sentencia del Tribunal Supremo que ha impuesto dos años de prisión a exdirectivos de NovaCaixaGalicia por haber cobrado indemnizaciones millonarias de esa entidad.

El auto del Juzgado número 2 archivo el caso basándose en la «atipicidad penal de los hechos denunciados e investigados», es decir, que según el Código Penal no era sancionable la actuación de los altos cargos cuando se concedieron 34 millones de euros (17 en prejubilaciones y el resto en planes de pensiones) aunque pudiera ser objeto de reprobación moral o ética.

La Audiencia, sin embargo, esgrime ahora que para que se pueda haber cometido un delito no es preciso que se infrinja una norma, basta con que se cause un perjuicio a la sociedad si los directivos abusan de sus funciones. Además, sí que existían algunas normas, como la directiva directiva europea 2010/76, que sí se ha tenido en cuenta en la sentencia dictado por el Tribunal Supremo en el proceso judicial por hechos similares contra los antiguos directivos de Novacaixagalicia.

La Audiencia rebate también el argumento del juez de que las retribuciones de los directivos fueron aprobadas por el consejo de administración, supervisadas por el Banco de España y la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. En este sentido, la Sala considera que el hecho de que no hubieran funcionado los controles no supone que el delito no haya existido.

La aprobación de las prejubilaciones se produjo unos días antes de que la entidad de ahorro, en una precaria situación económica, se integrase en Bankia.

