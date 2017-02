Castilla y León eleva el 2,8% el techo de gasto para 2017 hasta los 9.159 millones

Del Olmo (en el centro), con la consejera portavoz, Milagros Marcos, y el director general de Presupuestos, Armando Baeta

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado esta mañana el techo de gasto no financiero para este año, que aumenta un 2,8 por ciento hasta los 9.159,83 millones, lo que permitirá disponer de 250 millones más.

La Junta da así el "primer paso" para la elaboración para este año de un Presupuesto, que se encuentra prorrogado, según ha explicado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en rueda de prensa, quien ha añadido que se respetan todas las exigencias de estabilidad presupuestaria como la regla de gasto (2,1 por ciento), déficit (0,6 por ciento) y deuda pública (19,8 por ciento).

El Ejecutivo prevé un incremento del PIB del 2,5 %, una tasa de paro que se reduce al 14,1 % y la creación de 21.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

La consejera ha explicado que no han contado con la notificación de las entregas a cuenta definitivas del Ministerio de Hacienda, sino que ha realizado una "estimación" basada en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo central envió a la Unión Europea en diciembre pasado.

"No tenía sentido" que en un contexto de previsión de crecimiento de la economía y de alzas en la recaudación de los principales impuestos que transfiere el Estado se aprobara un techo de gasto recortado porque el Ministerio de Hacienda no haya actualizado las cifras provisionales de entregas a cuenta de octubre" ha señalado.

Así, el departamento de Economía y Hacienda prevé la llegada de 6.031,28 millones del modelo de financiación (entregas a cuenta), un 2,02 por ciento más de las comunicadas por Montoro; 1.173,87 millones de fondos de la Unión Europea (PAC, FSE, Feder y Feader), un 2,07 por ciento más; 578,55 de transferencias del Estado, un 2,67 por ciento más; y 1.042,60 millones de otros ingresos (tributos cedidos), un 5,80 por ciento menos.

En este último capítulo, la reducción se debe a la supresión del céntimo sanitario y el ajuste de alguna partida como la venta del inmovilizado, que no ha evolucionado como se esperaba. No obstante, no ha descartado "alguna modificación" en los impuestos gestionados por la Junta, que no ha querido detallar.

De esta manera, los ingresos no financieros suman 8.826,30 millones (1,08 por ciento más), a los que se suman los 348,65 millones de capacidad de gasto que permite el 0,6 por ciento de déficit menos 15,12 millones de ajustes de la contabilidad nacional, para dejar un techo de gasto de 9.159,83 millones, el más alto desde que se aprobó esta limitación, en 2012.

El techo de gasto aprobado supone que la Junta dispondrá de 250 millones más que el pasado año, de los que 177 corresponen al "desfase" entre su estimación de ingresos y el notificado por Montoro.

Del Olmo se ha referido a esos 177 millones como un "riesgo medido" en caso de que no se cumplan sus estimaciones, y ha aludido a la posibilidad de aprobar un acuerdo de no disponibilidad en el caso de que se reduzcan los ingresos procedentes del Estado.

Del Olmo ha confiado en que el techo de gasto sea aprobado por las Cortes "salvo que alguno se instale el no es no" y ha advertido de que de no ser ratificado no se podrían aprobar los presupuestos y se seguiría con la prórroga.

