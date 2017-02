Agraria abre sus puertas el día 8 como "referente" en el sector de la maquinaria agrícola

Víctor Caramanzana y Juan Useros

La próxima edición de Agraria, la feria bienal de maquinaria agrícola que organiza la Feria de Valladolid, contará con la participación de alrededor de 300 expositores.

La incorporación de nuevas firmas supone ampliar la oferta que encontrarán los agricultores y ganaderos, a partir del 8 de febrero.

"Se pueden encontrar equipos para todos las fases del proceso productivo y las perspectivas son buenas porque el recinto estará lleno", ha asegurado ante los periodistas el director de la feria, Juan Useros, quien ha apuntado la posibilidad de que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, asista algún día al certamen.

Agraria reunirá desde equipos para preparación del suelo hasta sistemas de transporte y almacenamiento, software de gestión, cosecha, protección de cultivos, semillas, repuestos, sistemas de riego, alimentación animal, etc.

El presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha asegurado que es una "feria referente" en España, que en su última edición contó con 25.000 visitantes.

Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, Andalucía, Portugal y Francia, son los lugares de origen de las empresas expositoras de este certamen bienal de maquinaria agrícola, si bien en la feria se presentan equipos fabricados en lugares como Estados Unidos, Alemania, Holanda, Dinamarca, Israel, India, Japón?

Tractores y cosechadoras son emblemas de las exposiciones de maquinaria y en la cita vallisoletana se pondrán ver las marcas que copan el ranking de ventas en España. Nombres como John Deere, New Holland, Kubota, Massey-Ferguson, Deutz-Fahr, Same, Fendt, Landini, Claas, Lamborghini, Antonio Carraro, McCormik? forman parte de Agraria 2017, así como las principales marcas de equipos de siembra ?Solá, Gil, Amazone-, empacadoras ?Krone-, fertilización ?Aguirre, Cleris-, remolques ?Cámara, Rodríguez-, etc.

También en segmentos como neumáticos, semillas, fitosanitarios, soluciones tecnológicas, combustibles, regadío, maquinaria para ganadería los visitantes de la feria encontrarán referencias líderes en el mercado: Michelin, Mitas, Fitó, Elosua, Koipesol, Monsanto, Columbia, KWS, Florimond Desprez, Euralis, Bayer Cropscience, Dow Agrosciences, Fertinagro, Fertifluid, Antonio Tarazona, Soaga, Integral, Gombau, entre otras.

La diversidad de la oferta hace de Agraria una feria interesante para agricultores con diferentes tipos de cultivos, desde cereales hasta viñedo, patata, remolacha, forrajes, etc. así como explotaciones ganaderas que también encontrarán soluciones específicas en instalaciones, alimentación o gestión.

Durante el año 2016 se inscribieron en España un total de 33.986 máquinas, según los datos del Ministerio de Agricultura, de las cuales 15.967 pertenecen a la categoría de arrastradas o suspendidas y 11.449 son tractores, lo que supone crecimientos del 3,77 y 8,19 por ciento, respectivamente, sobre las cifras del año anterior.

Castilla y León suma 1.306 tractores, 276 máquinas automotrices, 2.859 máquinas arrastradas o suspendidas, 896 remolques, etc. hasta alcanzar los 5.354 equipos nuevos inscritos.

El Ministerio estima que la inversión en maquinaria nueva adquirida por los agricultores en 2016 supera los 1.130 millones de euros. Del informe anual se desprenden datos como el incremento en la demanda de tractores estrechos, para viñedo y frutales; la fuerte concentración en Castilla y León de las nuevas cosechadoras de cereales; el aumento de las ventas de vendimiadoras ?sobre todo en Castilla-La Mancha; o que Galicia y Castilla y León lideran el mercado de equipos de recolección de forrajes.

En el capítulo de maquinaria arrastrada o suspendida (arados, sembradoras, tratamientos, aporte de fertilizantes y agua, recolección) se refleja la creciente implantación de las técnicas de laboreo de conservación en las ventas de equipos de siembra directa ?Castilla y León y Aragón encabezan el listado de ventas-. Las empacadoras, rotativas y ?big baller?, se inscriben sobre todo en Castilla y León, Galicia, Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha.

En cuanto al mercado de remolques, destaca que el 97 por ciento son de fabricación nacional, en general en empresas con bajas series de producción, de ahí la diversidad de marcas presentes en el mercado.

Jornadas técnicas

Agraria cuenta además con un programa de jornadas técnicas en el que se abordará "el futuro próximo de la agricultura" desde diferentes ángulos. Dichas jornadas están coordinadas por el profesor Luis Márquez, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de la Comisión Técnica de Normalización de Tractores y Maquinaria Agrícola de AENOR.

El miércoles 8 la agenda comenzará con un encuentro organizado por AIMCRA en el que se hablará sobre remolacha azucarera, avances científicos, soluciones agronómicas y siembras 2017.

El proyecto Aker, la aportación de la investigación a la sostenibilidad del cultivo, soluciones herbicidas para la remolacha, iniciativas de la Junta de Castilla y León en esta materia y contratación para la campaña 2017 son algunos de los aspectos que se tratarán en esta sesión.

Ese mismo día por la tarde la Asociación Vallisoletana de Agricultura de Conservación, en colaboración con empresaagraria.com organiza una mesa redonda sobre "Actualidad y novedades en la agricultura de conservación".

"Las modificaciones en la Política Agraria Común impuestas por los acuerdos sobre el cambio climático" es el título de la intervención que realizará el jueves 9 el director general de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Pedro Medina.

A continuación, Jaime Costa Vilamajó, doctor ingeniero agrónomo, hablará sobre "Lo que se espera de la biotecnología aplicada a la agricultura" y concluirá la jornada con una conferencia sobre "Revisión de equipos para la aplicación de fitosanitarios en Castilla y León", a cargo del jefe del Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola de la Junta de Castilla y León, Julio Rodríguez de la Torre.

El viernes 10 de febrero abrirá estas jornadas el profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña Emilio Gil, doctor ingeniero agrónomo, quien disertará sobre "Las limitaciones en la aplicación de fitosanitarios en la UE: productos y máquinas".

A continuación tendrá lugar una mesa redonda sobre "Mecanización racional: de la agricultura de precisión a los tractores autónomos" en la que intervendrán el profesor Luis Márquez y representantes de las marcas Agco-Fend, John Deere y New Holland.

Finalmente, el sábado 11 se hablará sobre "Los arrendamientos rústicos: la nueva PAC y el agricultor activo", conferencia organizada por Agronews que será impartida por Celia Miravalles, abogada especialista en Derecho Agrario.

Máquinas innovadoras

El Concurso de Máquinas Innovadoras de la feria AGRARIA cuenta en esta edición con la participación de trece empresas expositoras, que han inscrito 17 equipos empleados en diferentes tareas agrícolas y ganaderas, desde tractores hasta desbrotadores, sistemas de suspensión para segadoras, cargador eléctrico, etc.

El objetivo de este concurso no es otro que distinguir aquellas máquinas que ofrecen mejoras, respecto a modelos similares, en cuanto a calidad del trabajo y prestaciones y "hacerlas visibles" para los visitantes entre los centenares de equipos que se expondrán en AGRARIA a partir del 8 de febrero próximo.

El jurado calificador, que se reunirá el 7 de febrero, está formado por Luis Márquez, doctor ingeniero agrónomo, que actúa como presidente; Gregorio Palomero, secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria; y como vocales Manuel Betegón, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria; Juan Antonio Boto Fidalgo, profesor de la Universidad de León, Luis Manuel Navas García, vicerrector de la Universidad de Valladolid, y Jesús Mariano Nogales García, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid, en el campus de Palencia.

